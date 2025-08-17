Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi dari Papua Barat terpilih sebagai pemimpin upacara bendera HUT ke-80 RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Upacara bendera perayaan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 di istana negara akan dipimpin oleh anggota paskibraka, Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi.

Paskibraka dari Papua Barat, Ritha Lovely Chantika Febiolla Ayomi tak kuasa menyembunyikan rasa bahagia sekaligus terharu saat dipercaya menjadi pemimpin upacara dalam pengukuhan hari ini. “Campur aduk. Ada bahagia dan terharu,” ucapnya.

Perjalanan Ritha menjadi Paskibraka tingkat nasional dimulai sejak mengikuti paskibraka dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, hingga akhirnya lolos ke tingkat nasional. Baginya, semua tahap itu adalah anugerah. “Pertama itu saya ada ikut paskibraka sekolah. Tahun 2025 saya ada ikut seleksi paskibraka kabupaten terus ke provinsi dan puji tuhan ke nasional. Dan nasional juga puji tuhan lolos,” tuturnya.

Rhita merupakan anggota paskibraka 2025 asal Papua Barat.

Dia juga merupakan siswi SMA 1 Manokwari Papua Barat. SMA Negeri 1 Manokwari, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Manokwari ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII.

Dalam prosesi pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2025 semalam, Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, anggota Paskibraka asal Papua Barat, tampil sebagai perwakilan.

Dengan penuh khidmat, dia memegang Sang Merah Putih di dada kanannya saat membacakan Ikrar Putra Indonesia—sebuah janji suci untuk senantiasa menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Usai pembacaan ikrar, Rhita dengan penuh hormat mencium Sang Merah Putih sebagai simbol pengabdian dan kesetiaan. Momen itu dilanjutkan dengan pernyataan resmi pengukuhan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

“Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ucap Mensesneg dalam pengukuhan.

Setelah itu, Prasetyo secara simbolis memasangkan sabuk kepada Rhita sebagai tanda pengukuhan resmi. Acara ditutup dengan ucapan selamat dan penghormatan dari para pejabat negara kepada 76 anggota Paskibraka yang akan mengemban tugas sakral pada upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.