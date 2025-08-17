Bisnis Indonesia Premium
Rangkaian Acara HUT Ke-80 RI di Istana Negara

Rangkaian acara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 meliputi kirab bendera, pertunjukan kesenian, upacara bendera, dan karnaval.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:00
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Minggu 17 Agustus 2025 merupakan hari kemerdekaan RI yang ke 80 tahun.

Serangkaian acara disiapkan untuk memeriahkan HUT ke-80 RI tahun ini,

Mengacu pada Pedoman Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dirilis Kemensetneg, berikut adalah susunan rangkaian acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu, (17/8/2025) di Istana Merdeka.

  • 07.00 WIB di Monumen Nasional (Monas)-Istana Merdeka: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi
  • 07.25 WIB di Halaman Istana Merdeka: Pertunjukan Kesenian
  • 10.00 WIB di Halaman Istana Merdeka: Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI
  • 15.30 WIB di Halaman Istana Merdeka: Pertunjukan Kesenian
  • 17.00 WIB di Halaman Istana Merdeka: Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih
  • 19.30 WIB di Monumen Nasional (Monas)-Jl M.H. Thamrin-Bundaran Hotel Indonesia-Semanggi: Karnaval Bersatu Kemerdekaan
    (Waktu menyesuaikan) di Istana Negara: Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI

Berikut adalah susunan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada pagi hari tanggal 17 Agustus 2025 berdasarkan pedoman Kemendikbudristek:
Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara
Pembina upacara tiba di lapangan upacara
Penghormatan kepada pembina upacara
Laporan pemimpin upacara
Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta
Pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945
Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada)
Amanat pembina upacara
Pembacaan doa
Laporan pemimpin upacara
Penghormatan kepada pembina upacara
Pembina upacara meninggalkan mimbar
Upacara selesai dan barisan dibubarkan
Sementara itu, pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore harinya dilakukan dengan susunan sebagai berikut:
Peserta telah berada di tempat sekitar pukul 14.00–15.00 WIB
Komandan upacara memasuki lapangan upacara
Pembina upacara menuju lapangan upacara
Penghormatan pasukan kepada pembina upacara
Laporan komandan upacara kepada pembina upacara
Undangan dimohon berdiri
Penurunan bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
Lagu "Andhika Bhayangkari"
Undangan dipersilakan duduk kembali
Laporan komandan upacara kepada pembina upacara
Penghormatan pasukan
Pembina upacara meninggalkan lapangan
Upacara selesai
1. 06.45 Pasukan upacara memasuki tempat upacara

2. 06.50 Komandan Pasukan menyiapkan barisan

3. 06.52 Komandan Upacara memasuki tempat upacara

4. 06.57 Inspektur Upacara memasuki tempat upacara

5. 06.58 Laporan Perwira Upacara

6. 06.59 Inspektur Upacara tiba di tempat upacara

7. 07.00 Penghormatan kepada Inspektur Upacara

8. 07.01 Laporan Komandan Upacara

9. 07.03 Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

10. 07.13 Mengheningkan Cipta

11. 07.15 Pembacaan Naskah Pancasila

12. 07.16 Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. 07.19 Pembacaan Naskah Proklamasi

14. 07.20 atau Menyesuaikan : Dapat diisi dengan acara tambahan sesuai dengan kebutuhan instansi, misal acara Penganugerahan Tanda Kehormatan atau
lainnya (apabila ada)

15. Menyesuaikan Pembacaan Doa

16. Menyesuaikan Laporan Komandan Upacara

17. Menyesuaikan Penghormatan kepada Inspektur Upacara

18. Menyesuaikan Laporan Perwira Upacara

19. Menyesuaikan Laporan Upacara Bendera

20. Menyesuaikan Komandan Upacara membubarkan pasukan

21. Menyesuaikan Upacara selesai

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari


