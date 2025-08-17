Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

Para menteri kompak kenakan baju adat di HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Puncak perayaan Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) digelar Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Selain pengibaran bendera Merah Putih, publik juga menanti tampilan aneka baju adat Nusantara yang dikenakan oleh para pejabat Negara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Meutya terlihat memakai kebaya berwarna merah dan selendang bermotif batik di pundak sebelah kanannya. Di sebelah kiri kebayanya, terlihat dia turut mengenakan pin '80' yang menjadi logo dari HUT ke-80 RI.

Menurut politisi Partai Golkar itu, momen HUT ke-80 RI ini menarik karena persiapannya dicek langsung oleh para menteri Kabinet Merah Putih.

"Untuk yang kali ini, menariknya karena kita juga nyiapin karnaval. Dan kemarin menteri-menteri semua ngecek di lapangan," kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Meutya juga lalu berpesan bahwa perintah Presiden kepada kabinetnya untuk memastikan kesiapan perayaan HUT RI menandakan bahwa menteri tidak hanya mengurus kementerian/lembaganya masing-masing.

"Jadi semakin terasa bahwa menjadi menteri itu bukan hanya mengurus kementerian tapi juga rasa bangsa kebangsaan kita, kekompakan kita dengan menteri-menteri lain juga," paparnya.

Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di Istana Merdeka dalam rangka menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Bahlil tiba di Istana mengenakan pakaian adat Solo, Jawa Tengah bernuansa hitam dengan blangkon berkelir cokelat. Ini merupakan momentum unik, lantaran pada beberapa upacara kenegaraan sebelumnya, Bahlil selalu mengenakan pakaian adat dari Indonesia Timur.

"Kemarin-kemarin kan kita sudah pakai baju adat Papua, Sulawesi, Maluku. Nah, sekarang saya pakai adat Jawa, kita kan satu nusa satu bangsa," ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengunggah foto pertemuannya dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kawasan Monas, Jakarta Pusat, saat memantau kesiapan perayaan HUT ke-80 RI.

Sri Mulyani bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono memantau persiapan Kementerian Keuangan dalam partisipasi pada Pawai Tujuh Belasan, yang akan diselenggarakan malam ini.

"Tanpa janjian saya bertemu Menteri Komdigi @meutya_hafid dan Menteri Pertanian @a.amran_sulaiman yang juga sedang menunjau persiapan Pawai," tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya @smindrawati.

