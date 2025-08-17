Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Puan Maharani mengungkap alasan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri absen di Istana saat HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani turut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025). Dia pun mengungkapkan alasan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak hadir di Istana Merdeka.

Pada kesempatan itu, Puan tampil mengenakan busana bernuansa Sumatra Barat, yang menurutnya dipilih karena dianggap indah dan anggun.

“Cantik, bagus,” ujar Puan singkat saat ditanya alasan mengenakan busana adat Sumbar.

Lebih lanjut, Puan menekankan makna HUT RI ke-80 sebagai momentum untuk membawa bangsa menuju kesejahteraan, persatuan, serta kekuatan yang berdaulat.

“Biar Indonesia sejahtera, biar Indonesia bersatu dan juga Indonesia yang kuat dan hebat, bermartabat,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai kehadiran Megawati Soekarnoputri, Puan menjelaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut mengikuti upacara peringatan HUT RI di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung.

Meski tidak hadir di Istana, kata Puan, Megawati menitipkan pesan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Gimana kita sama-sama berjuang memajukan negara agar menjadi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat,” tandas Puan menyampaikan pesan ibunya.