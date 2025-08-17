Hari Kemerdekaan, Megawati Pesan Kader PDI-P Tidak Khianati Konstitusi

Megawati Soekarnoputeri minta kader PDI-P lawan pengkhianatan konstitusi dan tetap dekat dengan rakyat, meski ditawari kekuasaan, demi demokrasi dan gotong royong.

Bisnis.com, Jakarta — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri minta seluruh kadernya untuk melawan berbagai bentuk penyalahgunaan dan pengkhianatan konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Megawati ketika tengah membacakan amanat saat upacara HUT RI ke-80 di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan, Minggu 17 Agustus 2025.

Megawati juga meminta seluruh kadernya agar tidak goyah meskipun telah ditawari kekuasaan. Dia menegaskan bahwa api demokrasi harus tetap berkobar sekaligus perlawanan terhadap pengkhianatan dan penyalahgunaan konstitusi.

"Lawan segala bentuk penyalahgunaan dan pengkhianatan terhadap konstitusi," tutur Megawati.

Menurut Megawati, seluruh kader PDI-P juga harus rajin untuk turun ke bawah dan mendengarkan semua keluhan masyarakat. Dia pun menyindir kader yang hanya ingin turun ke bawah untuk mendapatkan suara ketika pemilu.

"Jadi turun ke rakyat bukan hanya untuk meminta suara saja, tetapi mendengarkan keluh-kesah dan membantu memecahkan masalah mereka," katanya.

Megawati mengatakan bahwa HUT RI ke-80 merupakan momentum untuk kebangkitan semangat dan gotong royong. Maka dari itu, dia meminta seluruh kader PDI-P untuk merapatkan barisan.

"Semangat gotong-royong bukan hanya untuk kita, tetapi juga rakyat semuanya," ujarnya.

Tahun ini, Megawati tidak menghadiri Upacara Kemerdekaan di Istana Merdeka. Dia upacara di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.