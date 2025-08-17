Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah

Menag Nasaruddin Umar memimpin doa di HUT ke-80 RI, memohon agar Indonesia dijauhkan dari fitnah dan para pahlawan diampuni dosanya.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:30
Share
Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dok Kemenag RI
Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dok Kemenag RI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar memimpin doa di Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

Adapun, Menag Nasaruddin berdoa di atas podium, di samping Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Menag berdoa agar Indonesia dibebaskan dari segala bentuk fitnah yang berpotensi memecah belah bangsa. Selain itu, dalam doanya, Menag Nasaruddin juga meminta agar para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur diampuni dosanya oleh Allah SWT.

Suasana khidmat pun menyelimuti upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu 17 Agustus 2025.

Berikut Kutipan Teks Doa Menag Nasaruddin di Upacara HUT ke-80 RI:

"Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur. Pagi hari yang cerah ini, kami para hamba-Mu menyaksikan cahaya wajah-Mu memancar ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Seolah-olah menyaksikan syahdunya detik-detik Proklamasi Kemerdekaan negeri kami, 80 tahun yang lalu.

Baca Juga

Pagi hari ini, hamba-Mu betul-betul bersyukur atas kekuatan yang Engkau berikan kepada para leluhur kami, yang telah berjuang dan mempertaruhkan segalanya, untuk meraih kemerdekaan ini. Terimalah mereka semua sebagai Syuhada dan berikan tempat yang amat layak di sisi-Mu. Dan jadikanlah kami semua sebagai generasi pelanjut yang tidak akan pernah memalukan para pendiri bangsanya.

Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kekhilafan para orang tua biologis, dan orang tua intelektual spiritual kami, khususnya para pahlawan Kusuma Bangsa yang gugur di medan juang. Ampuni juga segenap para pemimpin bangsa kami. Jauhkan kami semua dari segala bentuk fitnah, perpecahan, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol.

Secara khusus, kami memohon kepada-Mu wahai zat yang maha penolong, berikanlah kemampuan dan kemudahan untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kami. Semoga program ini betul-betul berkah untuk mengorbitkan martabat bangsa kami.

Izinkan kami juga menitipkan segenap generasi pelanjut dan pewaris bangsa kami. Kami yakin di dalam genggaman-Mu, mereka akan lebih tangguh memelihara citra diri di dalam mengemban amanah luhur para pendiri bangsanya.

Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang harus kami lewati, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Sinergikanlah potensi bangsa kami untuk menghadapi tantangan itu. Kami yakin, di dalam pertolongan-Mu, maka tantangan itu lebih mudah kami lewati dengan baik. Hambamu sudah berikhtiar, selanjutnya, kami pasrahkan semuanya kepada-Mu."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
18 menit yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
2 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ragam Promo Kopi Rp17.000 Spesial HUT Kemerdekaan RI, dari Fore hingg Tomoro

Ragam Promo Kopi Rp17.000 Spesial HUT Kemerdekaan RI, dari Fore hingg Tomoro

Sudewo Sakit, Taj Yasin Pimpin Upacara HUT Ke-80 RI di Pati

Sudewo Sakit, Taj Yasin Pimpin Upacara HUT Ke-80 RI di Pati

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Mantan Dewas BPKH, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri

KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Mantan Dewas BPKH, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri

Menag Nasaruddin: Kemenag Bakal Fokus ke Tugas Lain Usai Tak Urusi Haji

Menag Nasaruddin: Kemenag Bakal Fokus ke Tugas Lain Usai Tak Urusi Haji

Kepala BPH Minta Segera Emban Kewenangan Haji, Ini Kata Menag

Kepala BPH Minta Segera Emban Kewenangan Haji, Ini Kata Menag

Berita Lainnya

Berita Terbaru

3 Kali Jadi Sekjen PDI-P, Ini Respon Hasto Kristiyanto
Nasional
57 menit yang lalu

3 Kali Jadi Sekjen PDI-P, Ini Respon Hasto Kristiyanto

FULL! Link Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025
Nasional
1 jam yang lalu

FULL! Link Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025

Ancaman Megathrust & Tsunami Raksasa di Selatan Jawa, Ini Prediksinya
Nasional
1 jam yang lalu

Ancaman Megathrust & Tsunami Raksasa di Selatan Jawa, Ini Prediksinya

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah
Nasional
1 jam yang lalu

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025
Nasional
1 jam yang lalu

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ratusan Peserta Meriahkan Lomba Panjat Pinang di Pantai Ancol
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI