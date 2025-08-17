Bisnis Indonesia Premium
FULL! Link Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025

Berikut link full upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka yang berlangsung meriah pada Minggu, 17 Agustus 2025.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:41
Pembawa baki bendera Merah Putih berjalan menuju tiang bendera dalam upacara pengibaran bendera untuk memperingati Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Pembawa baki bendera Merah Putih berjalan menuju tiang bendera dalam upacara pengibaran bendera untuk memperingati Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) dilakukan dengan khidmat dan meriah di Istana Merdeka pada Minggu (17/8/2025).

Upacara detik-detik pengibaran bendera pun telah selesai dilakukan. Dalam acara tersebut dimeriahkan pula oleh serangkaian hiburan dengan nuansa budaya, musik, hingga atraksi militer.

Sejak pagi, suasana Istana Merdeka sudah dimeriahkan dengan penampilan para musisi Tanah Air. Penyanyi Cakra Khan dan Isyana Sarasvati membuka acara dengan kolaborasi duet, disusul suara merdu penyanyi keroncong Endah Laras yang membawakan lagu Tanah Air.

Penyanyi Rossa juga tampil membawakan lagu kebangsaan, mengisi suasana dengan nuansa patriotik.

Sebelum upacara dimulai, Kirab Merah Putih hadir sebagai salah satu atraksi utama. Arak-arakan kereta kencana dari Monas menuju Istana Merdeka digelar, diiringi pasukan Paspampres yang menampilkan simbol-simbol kerajaan dari seluruh Indonesia.

Paskibraka kemudian bersiap di pintu sisi barat Istana Merdeka. Komandan upacara memasuki lapangan, diikuti Inspektur Upacara (Irup).

Tepat pukul 10.00 WIB, detik-detik Proklamasi digelar, ditandai dentuman 17 kali meriam. Presiden Prabowo Subianto membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan, sebelum rangkaian upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera.

Formasi khusus Paskibraka menjadi sorotan saat pembawa baki mendekat ke Presiden. Pasukan membentuk angka 80 sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih dikibarkan dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berkumandang khidmat di seluruh penjuru Istana.

Selain itu, hiburan yang dimeriahkan oleh joget pacu jalur juga dilakukan oleh penari yang sempat viral, Rayyan Arkan Dhika, bersama rombongan lain.

Mereka kompak melakukan tren joget pacu jalur bersama-sama diiringi dengan alunan biola. Bersamaan, mereka juga membentuk barisan merah putih dan perahu kecil.

Berikut ini rangkaian acara lengkap peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Link Full Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025

Full Video Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2025

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

