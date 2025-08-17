Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Seskab Teddy Wijaya ikut meriahkan joget pacu jalur di Istana Merdeka pada HUT ke-80 RI pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Merdeka digoyang oleh hiburan joget pacu jalur, yang dibawakan dengan meriah dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Minggu (17/8/2025).

Para peserta yang menjadi penari kompak melakukan tren joget pacu jalur bersama-sama. Mereka membentuk barisan merah putih dan perahu kecil.

Dalam acara tersebut, hadir pula penari pacu jalur yang mendunia yakni Rayyan Arkan Dhika. Ia mengenakan pakaian hijau khas Melayu lengkap dengan kacamata. Ia terlihat bersemangat membawakan tarian Pacu Jalur "aura farming" di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Rayyan didampingi penari lain diiringi dengan musik tradisional modern yang menjadikan penampilannya kian menarik perhatian.

Kemeriahan joget pacu jalur ini pun ikut dinikmati oleh Sekretariat Kabinet Teddy Wijaya. Dirinya terlihat ikut berjoget pacu jalur.

Teddy terlihat menggunakan pakaian berwarna navy dan hiasan kepala merah-putih. Ia juga menggunakan ronce melati yang serupa dengan Presiden Prabowo dan tamu kenegaraan lainnya.

Selain dirinya, sejumlah pejabat yang hadir pun ikut bergoyang bersama.

Penampilan joget pacu jalur ini pun mendapatkan tepuk tangan dari Presiden Prabowo. Para tamu undangan pun ikut tepuk tangan riuh dan berdiri menikmati hiburan yang disajikan.