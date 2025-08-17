Bisnis Indonesia Premium
Ini Link Resmi Upacara Penurunan Bendera Pukul 5 Sore

Presiden Prabowo akan memimpin upacara penurunan bendera di Istana Merdeka pukul 17.00 WIB, dengan acara kesenian dimulai pukul 15.30 WIB. Saksikan live di YouTube.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 16:31
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Upacara pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Upacara pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah menaikkan bendera merah putih, kini saatnya Presiden Prabowo memimpin upacara penurunan bendera pukul 17.00 WIB di Istana Merdeka.

Upacara penurunan bendera dimulai dengan tari-tarian kebudayaan, atraksi kesenian Nusantara pada pukul 15.30 WIB dan diakhiri dengan penurunan bendera merah putih.

Berikut link siaran langsung live Upacara Penurunan Bendera 

Berikut susunan upacara bendera di Monumen Nasional dan di halaman Istana Merdeka:

Upacara di Monumen Nasional:

Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pukul 07.00 WIB. Ini dilaksanakan dari Monas menuju Istana Merdeka.

Kirab Pengembalian Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pukul 17.45 WIB dari Istana Merdeka menuju Monas.

Pesta Rakyat di kawasan Monas pukul 08.00-14.00 WIB dan 16.00-22.00 WIB.

Karnaval Bersatu Kemerdekaan pukul 19.30 WIB dengan rute Monas - Jl. MH Thamrin - Bundaran Hotel Indonesia - Semanggi.


Penaikan Bendera di Istana Merdeka dan Upacara Penurunan Bendera 

Acara pertunjukan kesenian pukul 07.25 WIB di halaman Istana Merdeka.

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI pukul 10.00 WIB.

Pertunjukan kesenian pukul 15.30 WIB.

Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 WIB.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

