Prabowo Pakai Pakaian Adat Melayu Riau di Upacara Penurunan Bendera HUT RI

Presiden Prabowo mengenakan pakaian adat Melayu Riau saat memimpin upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari
Minggu, 17 Agustus 2025 | 18:01
Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium duplikat Bendera Merah Putih saat diserahkan kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Instagram Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium duplikat Bendera Merah Putih saat diserahkan kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Instagram Prabowo Subianto

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian adat Melayu Riau dalam upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025).

Prabowo tampak mengenakan baju kurung teluk belanga berwarna biru, dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu berbentuk lipatan kain.

Tanjak tersebut bermotif geometris dengan warna biru keperakan yang senada dengan busana yang dikenakan.

Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin upacara penurunan bendera pada pukul 17.00 WIB. Rangkaian acara dimulai sejak pukul 15.30 WIB dengan penampilan tari-tarian dan atraksi seni budaya Nusantara, kemudian dilanjutkan prosesi penurunan bendera Merah Putih.

Setelah itu, pada pukul 17.45 WIB digelar Kirab Pengembalian Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional (Monas).

Selain upacara kenegaraan, rangkaian perayaan HUT ke-80 RI tahun ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan, mulai dari pesta rakyat, karnaval merdeka, hingga pertunjukan drone dan kembang api.

Pesta rakyat akan berlangsung sejak pagi hari di kawasan Monas hingga sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman. Masyarakat dapat menikmati suasana pasar malam, festival kuliner, serta beragam panggung hiburan mulai pukul 08.00 WIB.

Pada malam harinya, karnaval kemerdekaan akan digelar dengan rute dari Monas menuju kawasan Semanggi, mulai pukul 19.30 WIB.

Kemudian, ada pertunjukan drone show, air mancur, dan pesta kembang api spektakuler di Bundaran HI pada pukul 22.00 WIB hingga selesai. Tak hanya itu, panggung musik pesta rakyat juga menghadirkan sejumlah musisi ternama, mulai dari Ayu Ting Ting hingga Putri Ariani.

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Restu Wahyuning Asih

