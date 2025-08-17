Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Disambut Warga Saat Hadiri Karnaval Kemerdekaan di Monas

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Karnaval Kemerdekaan di Monas, Jakarta, disambut warga dan pejabat. Acara dimulai dengan Indonesia Raya dan kesenian.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 20:17
Penampilan penyanyi, Yura Yunita mengiringi penampilan kesenian di hadapan Presiden Prabowo Subianto, pada Pesta Rakyat dan Karnaval Kebangsaan di Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Penampilan penyanyi, Yura Yunita mengiringi penampilan kesenian di hadapan Presiden Prabowo Subianto, pada Pesta Rakyat dan Karnaval Kebangsaan di Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, untuk menghadiri Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan, Minggu (17/8/2025) malam.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, rombongan Prabowo tiba di Silang Barat Daya Monas sekitar pukul 19.42 WIB. Prabowo terlihat melambaikan tangan dari bagian atas atap Mobil Maung Kepresidenan yang kerap dinaikinya.

Kepala Negara mengenakan setelan kemeja putih dan berpeci hitam. Dia disambut oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Dia sempat menyalami beberapa peserta acara yang duduk di tribun utama acara tersebut.

Prabowo lalu duduk di tribun utama bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kemudian, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Hasya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Acara lalu dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan penampilan kesenian yang diiringi oleh penyanyi Yura Yunita.

Sebelumnya, rombongan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah lebih dulu sampai di panggung Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di Silang Barat Daya Monas sekitar pukul 19.11 WIB. Gibran terlihat mengenakan batik berwarna merah.

Beberapa menteri juga terlihat hadir seperti di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Hasya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun terlihat sudah berada di lokasi acara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kegiatan Prabowo itu usai memimpin Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Adapun Prasetyo mengatakan, karnaval akan diselenggarakan di Monas sekitar pukul 19.30 WIB.

"Beliau [Prabowo] akan hadir, beliau akan melepas. 19.30 yang punya waktu luang silahkan datang ramaikan," ujar Prasetyo kepada wartawan sebelum upacara dimulai sore ini, Minggu (17/8/2025).

Prasetyo lalu menjelaskan bahwa rute karnaval yang akan dilalui nanti di antaranya Monas depan Istana Merdeka, kemudian ke Jalan MH Thamrin sampai dengan Bundaran HI.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

