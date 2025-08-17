Bisnis Indonesia Premium
Momen Prabowo Saksikan Para Menteri Naik Truk di Karnaval HUT ke 80 Kemerdekaan

Presiden Prabowo menyaksikan karnaval HUT ke-80 RI di Monas, Jakarta, dengan parade truk kementerian dan lembaga. Acara dimulai pukul 19.30 WIB.
Dany Saputra
Dany Saputra
Minggu, 17 Agustus 2025 | 21:44
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Pesta Rakyat dan Karnaval Kebangsaan di Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Pesta Rakyat dan Karnaval Kebangsaan di Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memyaksikan para menteri dan pejabat negara tampil dalam Karnaval Kebangsaan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Karnaval yang diselenggarakan selepas Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih itu diisi oleh utamanya parade kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Truk-truk bertonase berat didesain sedemikian rupa sesuai dengan institusi masing-masing. Ada yang didesain dengan pernak-pernik ala tumbuhan, motif kebudayaan, desain perkantoran dan sekolah, hingga seperti kapal perang.

Para menteri, kepala lembaga, sampai dengan penasihat dan utusan khusus Presiden berada di truk karnaval serta berpawai melewati Kepala Negara. Prabowo dan Gibran pun berdiri dan memberikan hormat kepada setiap truk karnaval yang melewati panggung tempat mereka duduk.

Satu truk ada yang mewakili satu kementerian/lembaga saja, sedangkan ada yang juga berbagi dengan kementerian/lembaga lain.

Sebanyak 32 truk melintas di depan Prabowo dari kementerian/lembaga, Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan tiga matra angkatan hingga Danantara Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kegiatan Prabowo itu seusai memimpin Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Adapun Prasetyo mengatakan, karnaval akan diselenggarakan di Monas sekitar pukul 19.30 WIB.

"Beliau [Prabowo] akan hadir, beliau akan melepas. 19.30 yang punya waktu luang silakan datang ramaikan," ujar Prasetyo kepada wartawan sebelum upacara dimulai sore ini, Minggu (17/8/2025).

Prasetyo lalu menjelaskan bahwa rute karnaval yang akan dilalui nanti di antaranya Monas depan Istana Merdeka, kemudian ke Jalan MH Thamrin sampai dengan Bundaran HI.

Sebelumnya, Kepala mengucapkan terima kasih dan menyampaikan kebanggaannya atas pelaksanaan perayaan HUT ke-80 RI itu.

Usai menerima kembali Sang Saka Merah Putih dari Paskibraka 'Indonesia Bersatu', Prabowo sebagai Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Upacara.

Sebelum kembali ke tempatnya dari Mimbar Kehormatan, Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas terselenggarakannya upacara Detik-Detik Proklamasi sejak pagi tadi, hingga Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih.

"Saya ingin ucapkan terima kasih saya penghargaan saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini. Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih," tuturnya.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas
Nasional
23 menit yang lalu

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas

Momen Prabowo Saksikan Para Menteri Naik Truk di Karnaval HUT ke 80 Kemerdekaan
Nasional
1 jam yang lalu

Momen Prabowo Saksikan Para Menteri Naik Truk di Karnaval HUT ke 80 Kemerdekaan

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam
Nasional
1 jam yang lalu

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
Nasional
1 jam yang lalu

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Gaji DPR Naik Ketika Pemerintah Getol Efisiensi? Ini Kata Puan
Nasional
1 jam yang lalu

Gaji DPR Naik Ketika Pemerintah Getol Efisiensi? Ini Kata Puan

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

