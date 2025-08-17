Bisnis Indonesia Premium
Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI

Presiden Prabowo akan melepas karnaval HUT ke-80 RI di Monas, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, pukul 19.30 WIB, setelah memimpin Upacara Penurunan Bendera.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 18:24
Usai upacara penurunan bendera merah putih
Usai upacara penurunan bendera merah putih

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto direncanakan bakal melepas karnaval dalam rangka HUT ke-80 RI yang diramaikan oleh kementerian-kementerian di sekitar Monas hingga Bundaran HI. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kegiatan Prabowo itu sesuai memimpin Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). 

Adapun Prasetyo mengatakan, karnaval akan diselenggarakan di Monas sekitar pukul 19.30 WIB. 

"Beliau [Prabowo] akan hadir, beliau akan melepas. 19.30 yang punya waktu luang silahkan datang ramaikan," ujar Prasetyo kepada wartawan sebelum upacara dimulai sore ini, Minggu (17/8/2025). 

Prasetyo lalu menjelaskan bahwa rute karnaval yang akan dilalui nanti di antaranya Monas depan Istana Merdeka, kemudian ke Jalan MH Thamrin sampai dengan Bundaran HI. 

Sebelumnya, Kepala mengucapkan terima kasih dan menyampaikan kebanggaannya atas pelaksanaan perayaan HUT ke-80 RI itu. 

Usai menerima kembali Sang Saka Merah Putih dari Paskibraka 'Indonesia Bersatu', Prabowo sebagai Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Upacara. 

Sebelum kembali ke tempatnya dari Mimbar Kehormatan, Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas terselenggarakannya upacara Detik-Detik Proklamasi sejak pagi tadi, hingga Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih.

"Saya ingin ucapkan terima kasih saya penghargaan saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini. Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih," tuturnya.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Novita Sari Simamora

Topik

