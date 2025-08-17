Luhut Nilai Kehadiran Presiden Terdahulu di HUT ke-80 RI Simbol Kekompakan

Luhut Pandjaitan menilai kehadiran presiden terdahulu di HUT ke-80 RI sebagai simbol kekompakan, meski Megawati absen. Ini menunjukkan persatuan bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA –Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai hadirnya para presiden terdahulu dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi simbol kekompakan bangsa.

“Saya pikir seperti yang sudah katakan tadi, kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden SBY, kan ini tiga presiden yang terpilih. Yang pertama dulu saya kira Pak SBY, kedua Pak Jokowi, yang ketiga sekarang Pak Prabowo,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut kehadiran mereka merupakan momentum penting untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa para pemimpin bangsa dapat menunjukkan persatuan.

“Saya kira satu momen yang bagus untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita ini satu,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai absennya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Luhut menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

“Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” tandas Luhut.