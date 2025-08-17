Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Panglima TNI Agus Subiyanto memuji upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka sebagai sempurna dan menyoroti pengibaran bendera yang berjalan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mengapresiasi jalannya peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Menurutnya, seluruh rangkaian acara, termasuk upacara pengibaran bendera, berjalan dengan lancar, penuh khidmat dan sempurna.

“Ya semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, pengibaran bendera sangat sempurna, semua bisa dilakukan dengan baik. Kebetulan istri saya juga paskibraka tahun 1987,” ujar Agus.

Lebih lanjut, dia juga memberikan pujian khusus kepada para anggota Paskibraka yang bertugas tahun ini. “Keren banget, puas sekali, luar biasa,” kata Agus.

Ketika ditanya mengenai momen paling berkesan, Agus menegaskan bahwa detik-detik pengibaran bendera menjadi sorotan utamanya.

“Ya pada saat pengibaran bendera, bendera berkibar dengan sempurna,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Panglima TNI menekankan makna HUT ke-80 RI sebagai momentum persatuan.

“80 tahun Indonesia? Bersatu untuk maju,” tegas Agus.

Sebagai informasi, Kolonel Inf TNI Amril Hairul Tehupelasury bertindak sebagai Komandan Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

Saat upacara 17 Agustus 2025, protokol membacakan bahwa Amril lahir di Tulehu, 1 November 1979. Lulusan Akademi Militer 2022. Dia berasal dari Ambon Maluku.

Jabatan yang dipegang Amril Hairul Tehupelasury adalah Wakil Komandan Grup 1 Kopassus. Sebelumnya, Amril pernah juga menjabat sebagai Dandim 1414 Tana Toraja.