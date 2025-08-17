Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Panglima TNI Agus Subiyanto memuji upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka sebagai sempurna dan menyoroti pengibaran bendera yang berjalan lancar.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:34
Share
Personel militer Indonesia berbaris dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Personel militer Indonesia berbaris dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mengapresiasi jalannya peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). 

Menurutnya, seluruh rangkaian acara, termasuk upacara pengibaran bendera, berjalan dengan lancar, penuh khidmat dan sempurna.

“Ya semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, pengibaran bendera sangat sempurna, semua bisa dilakukan dengan baik. Kebetulan istri saya juga paskibraka tahun 1987,” ujar Agus.

Lebih lanjut, dia juga memberikan pujian khusus kepada para anggota Paskibraka yang bertugas tahun ini. “Keren banget, puas sekali, luar biasa,” kata Agus.

Ketika ditanya mengenai momen paling berkesan, Agus menegaskan bahwa detik-detik pengibaran bendera menjadi sorotan utamanya. 

“Ya pada saat pengibaran bendera, bendera berkibar dengan sempurna,” tegasnya.

Baca Juga

Menutup pernyataannya, Panglima TNI menekankan makna HUT ke-80 RI sebagai momentum persatuan. 

“80 tahun Indonesia? Bersatu untuk maju,” tegas Agus.

Sebagai informasi, Kolonel Inf TNI Amril Hairul Tehupelasury bertindak sebagai Komandan Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

Saat upacara 17 Agustus 2025, protokol membacakan bahwa Amril lahir di Tulehu, 1 November 1979. Lulusan Akademi Militer 2022. Dia berasal dari Ambon Maluku.

Jabatan yang dipegang Amril Hairul Tehupelasury adalah Wakil Komandan Grup 1 Kopassus. Sebelumnya, Amril pernah juga menjabat sebagai Dandim 1414 Tana Toraja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
2 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
4 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka

Pawai Kemerdekaan Jogja Fashion Carnival Meriahkan HUT ke-80 RI

Pawai Kemerdekaan Jogja Fashion Carnival Meriahkan HUT ke-80 RI

KDM: HUT RI Momentum Pemda Jaga Keberpihakan pada Rakyat

KDM: HUT RI Momentum Pemda Jaga Keberpihakan pada Rakyat

Dasco Puji Prabowo di HUT ke-80 RI, Tradisi Baru Presiden Bacakan Proklamasi

Dasco Puji Prabowo di HUT ke-80 RI, Tradisi Baru Presiden Bacakan Proklamasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin, Dapat Remisi 28 Bulan 15 Hari
Hukum
14 menit yang lalu

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin, Dapat Remisi 28 Bulan 15 Hari

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka
Nasional
21 menit yang lalu

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna
Nasional
27 menit yang lalu

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI
Nasional
30 menit yang lalu

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI