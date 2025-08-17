Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Karnval HUT RI Bakal Dimeriahkan Judika hingga Armada, Ini Daftar Lokasinya

Karnaval HUT ke-80 RI di Jakarta dimeriahkan Judika, Armada, dan lainnya di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 19:09
Share
Warga menggelar tikar di bawah pepohonan rindang sambil menikmati makanan gratis dan acara menarik di Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025) siang. ANTARA/Siti Nurhaliza
Warga menggelar tikar di bawah pepohonan rindang sambil menikmati makanan gratis dan acara menarik di Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025) siang. ANTARA/Siti Nurhaliza

Bisnis.com, JAKARTA — Panggung Pesta Rakyat dan karnaval dalam rangka HUT ke-80 RI digelar di sejumlah titik lokasi di DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI mengumumkan bahwa panggung tersebut akan menampilkan sejumlah musisi ternama mulai dari pukul 08.00 hingga 23.00 WIB.

Berdasarkan unggahan Instagram @republikindonesia, panggung pesta rakyat tersebar di Monumen Nasional (Monas), Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Dukuh Atas, serta Gedung Sampoerna Strategic.

Panggung di Monas berlangsung mulai pukul 08.00, sedangkan panggung di Bundaran HI dibuka sejak pukul 12.00.

Sementara itu, panggung di Sarinah, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic berlangsung mulai pukul 16.00 WIB. Pentas di seluruh panggung dijadwalkan berakhir pada pukul 23.00 WIB.

Panggung hiburan untuk merayakan HUT RI ini bakal dimeriahkan oleh sejumlah artis dan penyanyi seperti Armada, Judika, Nella Kharisma hingga sederet artis lainnya.

Baca Juga

Selain panggung pesta rakyat, pemerintah juga menyelenggarakan karnaval kemerdekaan, pertunjukan drone dan kembang api, lomba khas 17-an, pengumpulan sampah, hingga beragam pertunjukan untuk memeriahkan delapan dekade Tanah Air merdeka.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengumumkan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah titik di DKI Jakarta menyusul pergelaran tersebut.

Mengutip akun X/Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan karnaval, pesta rakyat, dan pesta kembang api akan berlangsung di ruas Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur, Jalan Jenderal Sudirman, serta Jalan M.H. Thamrin.

“Untuk itu, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai,” cuit akun @TMCPoldaMetro.

Berikut daftar lokasi panggung pesta rakyat HUT ke-80 RI di Jakarta, Minggu (17/8/2025):

- Monas (08.00–23.00 WIB) menampilkan NTRL, D’Masiv, Ayu Ting Ting, Judika
- Sarinah (16.00–23.00 WIB) menampilkan Endah Laras, RAN, Element
- Bundaran HI (12.00–23.00 WIB) menampilkan Nella Kharisma, Wika Salim, Ucup Pop feat Sintya Marisca
- Dukuh Atas (16.00–23.00 WIB) menampilkan Laid This Night, Happy Asmara
- Sampoerna Strategic (16.00–23.00 WIB) menampilkan Putri Ariani, Via Vallen, Atta Halilintar & Aurel Hermansyah, Armada

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
3 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
6 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI

Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI

Rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan HUT Ke-80 RI, dan Artis yang Tampil

Rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan HUT Ke-80 RI, dan Artis yang Tampil

Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini

Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini

Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI

Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

Ragam Ucapan Dirgahayu Indonesia dari Klub-klub Elite Eropa

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Renungan Pesan

Renungan Pesan "Terpenjara" Tom Lembong di HUT ke-80 Indonesia

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Karnval HUT RI Bakal Dimeriahkan Judika hingga Armada, Ini Daftar Lokasinya
Nasional
34 menit yang lalu

Karnval HUT RI Bakal Dimeriahkan Judika hingga Armada, Ini Daftar Lokasinya

Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini
Nasional
55 menit yang lalu

Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini

Ini Arti Tarian Sajo Moane Posa'asa yang Ditampilkan di HUT RI ke-80
Nasional
1 jam yang lalu

Ini Arti Tarian Sajo Moane Posa'asa yang Ditampilkan di HUT RI ke-80

Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI
Nasional
1 jam yang lalu

Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI

Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI
Nasional
1 jam yang lalu

Presiden Prabowo akan Lepas Karnaval HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI