Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Momen haru terlihat saat anggota Paskibra saling menguatkan di upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Momen haru terekam kamera saat menampilkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang sedang bertugas dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Dalam rangkaian acara upacara pengibaran bendera Merah Putih HUT ke-80 RI, terlihat dua anggota paskibra saling menguatkan.

Keduanya mencoba tetap tenang saat pembacaan doa oleh Menteri Agama Nazruddin Umar sekitar pukul 10:30 WIB.

Terlihat dalam kamera, seorang anggota Paskibra sedikit "oleng" saat berada di barisan depan. Tangannya terlihat gemetar memegang senjata saat sikap sempurna.

Namun rekan di sebelahnya langsung mengetahui hal tersebut dan dengan sigap menenangkannya.

Rekannya langsung memegang tangan sang teman yang gemetar. Ia terlihat seolah-olah memberikan pesan "menguatkan" untuk tetap tegap dalam upacara tersebut.

Diketahui, upacara peringatan HUT ke-80 RI yang dilaksanakan di Istana Merdeka pada Minggu (17/8) diisi oleh 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 38 provinsi.

Mengutip unggahan Direktorat Penyelenggara Program Paskibraka, para pengibar bendera akan menggunakan formasi khusus, 17-8-45 untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Formasi ini menjadi simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI, yakni pada 17 Agustus 1945.

Seluruh formasi akan terbagi menjadi tiga pasukan. Pasukan 17 bertugas sebagai pengiring, Pasukan 8 sebagai pasukan inti pembawa bendera, dan Pasukan 45 sebagai pengawal.

Berikut ini tugas dari masing-masing pasukan

- Pasukan 17: Anggota Paskibraka yang berposisi paling depan sebagai pemandu dan pengiring pasukan, dan dipimpin seorang Komandan Kelompok (Danpok)

- Pasukan 8: Pasukan inti pembawa bendera yang terdiri dari 4 Anggota Paspampres TNI; 1 Putri Paskibraka pengibar bendera; 3 putra Paskibraka pengibar/penurun bendera; 3 putri paskibraka di saf belakang sebagai pelengkap

- Pasukan 45: Pengawal yang merupakan anggota Paspampres TNI dan berperan sebagai pasukan pengawal/pengaman kehormatan dengan fungsi simbolis