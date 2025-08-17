Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, meliputi upacara penurunan bendera pukul 17.00 WIB, disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada hari ini, Minggu (17/8/2025). Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI, kegiatan upacara bendera dan upacara penurunan bendera dilaksanakan di Istana Merdeka. Berikut jadwal dan susunan upacara penurunan Bendera Merah Putih.

Terdapat dua jenis upacara yang diselenggarakan untuk memeringati HUT Kemerdekaan RI, pertama adalah Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi yang telah berlangsung di Halaman Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 10.00.

Yang kedua adalah Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang juga dilaksanakan di Halaman Istana Merdeka pada sore harinya.

Berdasarkan Pedoman Peringatan HUT ke-80 RI Tahun 2025 yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih akan berlangsung hari ini pukul 17.00 WIB.

Acara peringatan kemerdekaan Tanah Air kemudian dilanjutkan dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pada pukul 17.45, dari Istana Merdeka hingga Monumen Nasional (Monas).

Pada pukul 19.30, Karnaval Bersatu Kemerdekaan akan berlangsung di sejumlah titik seperti Monas, Jalan M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga bilangan Semanggi.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai Inspektur Upacara.

“Tamu undangan upacara terdiri dari Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat di Jakarta, tamu undangan lainnya, serta masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi.

Selain itu, dia mengimbau para kepala daerah dan forkopimda untuk menyediakan media layar besar atau big screen di suatu lokasi yang dapat menampung banyak peserta.

Harapannya, masyarakat dapat menyaksikan siaran langsung Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih secara bersama-sama.

Masyarakat juga dapat menyaksikan langsung pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini melalui Youtube Sekretariat Presiden berikut ini https://www.youtube.com/@SekretariatPresiden

Berikut rangkaian acara Pokok Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025:

07.00: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi di Monas–Istana Merdeka

07.25: Pertunjukan Kesenian di Halaman Istana Merdeka

10.00: Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Halaman Istana Merdeka

15.30: Pertunjukan Kesenian di Halaman Istana Merdeka

17.00: Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka

17.45: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi di Istana Merdeka–Monas

19.30: Karnaval Bersatu Kemerdekaan