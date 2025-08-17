Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, meliputi upacara penurunan bendera pukul 17.00 WIB, disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:25
Share
Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada hari ini, Minggu (17/8/2025). Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI, kegiatan upacara bendera dan upacara penurunan bendera dilaksanakan di Istana Merdeka. Berikut jadwal dan susunan upacara penurunan Bendera Merah Putih.

Terdapat dua jenis upacara yang diselenggarakan untuk memeringati HUT Kemerdekaan RI, pertama adalah Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi yang telah berlangsung di Halaman Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 10.00.

Yang kedua adalah Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang juga dilaksanakan di Halaman Istana Merdeka pada sore harinya.

Berdasarkan Pedoman Peringatan HUT ke-80 RI Tahun 2025 yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih akan berlangsung hari ini pukul 17.00 WIB.

Acara peringatan kemerdekaan Tanah Air kemudian dilanjutkan dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pada pukul 17.45, dari Istana Merdeka hingga Monumen Nasional (Monas).

Pada pukul 19.30, Karnaval Bersatu Kemerdekaan akan berlangsung di sejumlah titik seperti Monas, Jalan M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga bilangan Semanggi.

Baca Juga

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai Inspektur Upacara.

“Tamu undangan upacara terdiri dari Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat di Jakarta, tamu undangan lainnya, serta masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi.

Selain itu, dia mengimbau para kepala daerah dan forkopimda untuk menyediakan media layar besar atau big screen di suatu lokasi yang dapat menampung banyak peserta.

Harapannya, masyarakat dapat menyaksikan siaran langsung Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih secara bersama-sama.

Masyarakat juga dapat menyaksikan langsung pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini melalui Youtube Sekretariat Presiden berikut ini https://www.youtube.com/@SekretariatPresiden

Berikut rangkaian acara Pokok Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025:

07.00: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi di Monas–Istana Merdeka
07.25: Pertunjukan Kesenian di Halaman Istana Merdeka
10.00: Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Halaman Istana Merdeka
15.30: Pertunjukan Kesenian di Halaman Istana Merdeka
17.00: Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka
17.45: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi di Istana Merdeka–Monas
19.30: Karnaval Bersatu Kemerdekaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
54 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah

Doa Menag Nasaruddin Umar di HUT ke-80 RI: Jauhkan Bangsa dari Fitnah

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Anies Rayakan HUT ke-80 RI di Kereta: Kemerdekaan Hadir Bukan Hanya di Istana

Anies Rayakan HUT ke-80 RI di Kereta: Kemerdekaan Hadir Bukan Hanya di Istana

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025
Nasional
7 menit yang lalu

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati
Nasional
22 menit yang lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka
Nasional
22 menit yang lalu

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI
Hukum
28 menit yang lalu

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
35 menit yang lalu

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI