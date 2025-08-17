Bisnis Indonesia Premium
Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto mencium bendera Merah Putih sebelum dikibarkan dalam upacara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:48
Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium duplikat Bendera Merah Putih saat diserahkan kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium duplikat Bendera Merah Putih saat diserahkan kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara. Berbeda dengan Inspektur Upacara sebelumnya, Prabowo mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan.

Prabowo mencium bendera merah putih, saat memberikannya ke Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Bianca Alessia Christabella Lantang. Prabowo juga sempat merapikan bendera pusaka yang akan dikibarkan saat HUT ke-80 RI.

Hal ini berbeda dari upacara sebelumnya, ketika Presiden RI ke-7 Joko Widodo memimpin upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi menyerahkan bendera merah putih ke Paskibraka tanpa menciumnya terlebih dahulu. 

Pada upacara kali ini, Paskibraka Bianca bertugas sebagai pembawa Bendera Merah Putih pada upacara Detik-detik Proklamasi hari ini, Minggu (17/8/2025).

Saat ini, Bianca tercatat sebagai pelajar SMA Lentera Harapan Tomohon. Sementara itu, cadangan pembawa baki bendera adalah Nindya Eltsani Fawwaz, Paskibraka putri asal Provinsi Jambi yang merupakan siswi SMAN 2 Kota Sungai Penuh.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury yang saat ini menjabat Wakil Komandan Grup 1 Kopassus.

Penunjukan para anggota Paskibraka ini merupakan simbol pengabdian generasi muda kepada bangsa dan negara. Dari Sabang hingga Merauke, mereka adalah representasi keberagaman yang bersatu di bawah Merah Putih.

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

