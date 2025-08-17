Bisnis Indonesia Premium
Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara

Abraham Sarau dari Papua dan Paulus Gregorius dari NTT terpilih jadi anggota Paskibraka 2025 di Istana Negara, mengatasi tantangan dengan semangat dan dukungan.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:10
Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara
Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara

Bisnis.com, JAKARTA - Rasa bangga, haru, dan penuh semangat terpancar dari wajah para pelajar yang baru saja dikukuhkan menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu (16/08/2025).

Para pelajar datang dari berbagai penjuru Nusantara, membawa cerita perjuangan masing-masing hingga terpilih mengemban amanah mengibarkan sang Merah Putih di Istana Merdeka.

Dilansir dari laman resmi setneg, dari Papua Selatan, kisah penuh keteguhan hati datang dari Abraham Sarau. Ia mengaku sangat bahagia dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka meski perjalanan menuju titik ini penuh tantangan yang membuatnya hampir menyerah. “Kami sempat beberapa kali menyerah cuman karena semangat dari teman-teman saya yang saking membaranya membuat jiwa kami menjadi satu,” ungkapnya.

Di balik perjuangannya, Abraham mengatakan bahwa dirinya mendapat dukungan besar dari sekolah, guru, hingga orang tua. Abraham pun berharap upacara besok berjalan dengan lancar dan dirinya dapat menampilkan yang terbaik.

Sementara itu, Paulus Gregorius Afrizal dari Nusa Tenggara Timur merasa bangga dapat mewakili daerahnya. Bagi Paulus, masa latihan adalah pengalaman yang berharga. “Latihannya tiap hari kami cukup konsisten dan juga kami jaga kesehatan untuk berjalannya lancar upacara besok,” kata Paulus.

Dalam kesehariannya, Paulus menceritakan bahwa dirinya juga berdagang jagung bakar di akhir pekan untuk membantu ekonomi keluarga. Meski demikian, Paulus tetap membagi waktu untuk bersekolah dan berlatih karate.

“Saya juga mau membantu ekonomi keluarga saya dan saya tidak dipaksa oleh siapapun karena kemauan sendiri saya ingin membantu orang tua saya. Untuk memperingan beban orang tua saya. Dan saya juga bisa menyisihkan waktu untuk sekolah, latihan. Saya juga seorang atlet karate. Saya dapat menyisihkan waktu saya untuk berjualan, latihan dan juga bersekolah,” ceritanya

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

