Fahri Hamzah Soroti Makna Angka 8 di HUT ke-80 RI

Fahri Hamzah menyoroti makna angka 8 di HUT ke-80 RI, mencakup 8 dekade kemerdekaan dan Presiden ke-8, Prabowo. Dia berharap fokus pada pembangunan perumahan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:32
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut HUT ke-80 RI menjadi unik karena identik dengan angka 8, yang menandakan banyak hal.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Fahri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dengan mengenakan pakaian adat Sumbawa, Minggu (17/8/2025). Dia menyebut alasan pemakaian baju adat itu karena merupakan daerah asalnya.

Fahri menyampaikan arti unik di balik perayaan HUT RI yang kini genap berumur 80 tahun. Selain kemerdekaan Indonesia yang menginjak tahun ke-80, dan umur republik yang sudah sepanjang 8 dekade, dia menyebut kini negara dipimpin oleh Presiden ke-8 yakni Prabowo Subianto.

"Dan kita dipimpin oleh presiden yang ke-8 yang biasa disebut 08. Jadi angka 8 lagi memiliki banyak makna," kata pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Adapun Fahri juga menyampaikan harapannya bagi HUT ke-80 RI terkait dengan target-target pembangunan, khususnya di sektor perumahan.

Bekas Wakil Ketua DPR itu menyebut pemerintahan Prabowo memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan perumahan rakyat.

"Resolusinya adalah kita harus menyelesaikan persoalan perumahan rakyat yang paling bawah, rumah itu adalah hidup dari rakyat kita sendiri, tempat untuk mengubah hidupnya," kata Fahri.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

