Beda Tradisi Ziarah Pahlawan Kemerdekaan Era Prabowo & Jokowi

Prabowo ziarah ke TMP Kalibata di HUT RI ke-80, didampingi Wapres Gibran. Sementara, Jokowi ziarah di IKN saat HUT ke-79.

Bisnis.com, JAKARTA--Prabowo Subianto melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, pukul 00.00 WIB, untuk menghormati jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Ziarah termasuk rangkaian acara memperingati HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025. Dalam agenda tersebut, dia didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Komandan Garnisun Tetap I/Jakarta Brigjen TNI Edi Saputra.

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita. Mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia, " kata Prabowo seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Sabtu (17/8/2025).

Prabowo juga memberikan karangan bunga di depan monumen pahlawan di bawah patung Burung Garuda. Di sela-sela acara, Prabowo beserta tamu lainnya memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang diiringi oleh terompet “Last Post.”

Ziarah dan renungan suci juga dilakukan pada era kepemimpinan Joko Widodo saat HUT ke-79, 2024. Namun kala itu rangkaian kegiatan digelar di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota (IKN).

Sementara itu, pada tradisi yang sama di HUT Ke-79 Kemerdekaan RI 2024, Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang digelar di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sedangkan Ma'aruf Amin selaku Wakil Presiden era Jokowi melaksanakan ziarah dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan.

Meski begitu, mereka mengutarakan pesan dengan makna yang sama, yakni menghormati jasa para pahlawan karena telah berkorban saat masa penjajahan sehingga Indonesia dapat merdeka.