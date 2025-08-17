Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beda Tradisi Ziarah Pahlawan Kemerdekaan Era Prabowo & Jokowi

Prabowo ziarah ke TMP Kalibata di HUT RI ke-80, didampingi Wapres Gibran. Sementara, Jokowi ziarah di IKN saat HUT ke-79.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:56
Share
Momen Jokowi mengacungkan 2 jempol untuk Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025)/Youtube Sekretariat Presiden
Momen Jokowi mengacungkan 2 jempol untuk Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025)/Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA--Prabowo Subianto melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Kalibata, pukul 00.00 WIB, untuk menghormati jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Ziarah termasuk rangkaian acara memperingati HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025. Dalam agenda tersebut, dia didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Komandan Garnisun Tetap I/Jakarta Brigjen TNI Edi Saputra.

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita. Mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia, " kata Prabowo seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Sabtu (17/8/2025).

Prabowo juga memberikan karangan bunga di depan monumen pahlawan di bawah patung Burung Garuda. Di sela-sela acara, Prabowo beserta tamu lainnya memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang diiringi oleh terompet “Last Post.”

Ziarah dan renungan suci juga dilakukan pada era kepemimpinan Joko Widodo saat HUT ke-79, 2024. Namun kala itu rangkaian kegiatan digelar di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota (IKN).

Sementara itu, pada tradisi yang sama di HUT Ke-79 Kemerdekaan RI 2024, Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang digelar di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga

Sedangkan Ma'aruf Amin selaku Wakil Presiden era Jokowi melaksanakan ziarah dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan.

Meski begitu, mereka mengutarakan pesan dengan makna yang sama, yakni menghormati jasa para pahlawan karena telah berkorban saat masa penjajahan sehingga Indonesia dapat merdeka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
19 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
20 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Fahri Hamzah Soroti Makna Angka 8 di HUT ke-80 RI

Fahri Hamzah Soroti Makna Angka 8 di HUT ke-80 RI

Intip Detail Kereta Kencana Garuda Prabayaksa, Saat Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi

Intip Detail Kereta Kencana Garuda Prabayaksa, Saat Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi

145 Kuda Kawal Kirab Pembawa Bendera & Teks Proklamasi di HUT ke-80 RI

145 Kuda Kawal Kirab Pembawa Bendera & Teks Proklamasi di HUT ke-80 RI

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI
Nasional
6 menit yang lalu

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI
Nasional
29 menit yang lalu

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI
Nasional
33 menit yang lalu

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur
Nasional
35 menit yang lalu

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer
Nasional
40 menit yang lalu

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
8+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI