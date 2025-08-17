HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Prabowo dan Letkol Teddy kompak menikmati hiburan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka dengan musik dan pertunjukan.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto tampak menikmati rangkaian hiburan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Saat penampilan musik Bhineka Tunggal Ika yang juga menghadirkan pemain biola Natashia Djong, Prabowo terlihat beberapa kali mengangguk-anggukkan kepala mengikuti irama. Momen serupa juga terlihat ketika pertunjukan Togak Luan Pacu Jalur ditampilkan.

Tidak hanya Presiden, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya tampak lebih ekspresif. Dia ikut bergoyang mengikuti alunan musik dan sempat turun ke bawah panggung untuk berjoget saat lagu Tabola Bale dinyanyikan.

Prabowo memimpin langsung upacara peringatan HUT ke-80 RI di halaman Istana Merdeka. Adapun rangkaian acara dimulai dengan kirab pengantaran bendera Merah Putih dan naskah Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana pada pukul 08.00 WIB.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, sebanyak 16.000 tamu undangan hadir dalam perayaan tahun ini. Jumlah itu terbagi untuk 8.000 undangan sesi pagi pengibaran bendera Merah Putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal. “Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya usai melaksanakan gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Selain upacara kenegaraan, rangkaian perayaan HUT ke-80 RI tahun ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan, mulai dari pesta rakyat, karnaval merdeka, hingga pertunjukan drone dan kembang api.

Pesta rakyat akan berlangsung sejak pagi hari di kawasan Monas hingga sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman. Masyarakat dapat menikmati suasana pasar malam, festival kuliner, serta beragam panggung hiburan mulai pukul 08.00 WIB.

Pada malam harinya, karnaval kemerdekaan akan digelar dengan rute dari Monas menuju kawasan Semanggi, mulai pukul 19.30 WIB.

Kemudian, ada pertunjukan drone show, air mancur, dan pesta kembang api spektakuler di Bundaran HI pada pukul 22.00 WIB hingga selesai. Tak hanya itu, panggung musik pesta rakyat juga menghadirkan sejumlah musisi ternama, mulai dari Ayu Ting Ting hingga Putri Ariani.