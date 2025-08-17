Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Silet Open Up, penyanyi asal NTT, sukses guncang Istana Merdeka dengan lagu "Tabola Bale" saat perayaan HUT RI ke-80, menarik perhatian banyak pejabat.

Bisnis.com, JAKARTA – Penampilan Silet Open Up bersama Diva Aurel saat membawakan salah satu lagu hitsnya ‘Tabola Bale’ dalam peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI sukses mengguncang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Tak tanggung-tanggung, lagu itu dibawakan sebanyak dua kali dan menarik perhatian peserta yang hadir dalam perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka.

Sejumlah pejabat tidak ketinggalan untuk menari mengikuti alunan musik. Diantaranya, Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya, hingga istri Presiden ke-7 RI Iriana Widodo.

Lantas siapa sosok Silet Open Up? Merangkum berbagai sumber, Silet Open Up merupakan nama panggung dari Siprianus Bhuka. Rian, sapaannya, merupakan pemuda asal Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bagi penggemar lagu Indonesia Timur, nama Silet Open Up sudah tak asing lagi. Sebab, selain Tabola Bale, pria kelahiran Waeia, Kecamatan Golewa, Ngada, NTT itu juga memiliki lagu hits lainnya seperti Tambah Gaga, MATUMAJA, hingga Kuah Kosong.

Pria kelahiran 22 November 1993 ini juga sukses menarik perhatian dalam acara Gala Dinner KTT Asean 2023 di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, lantaran membawakan lagu Kakak Main Salah yang turut disambut antusias oleh tamu kenegaraan.

Karir musiknya bermula ketika Rian duduk dibangku kuliah. Dari sana, Rian menciptakan beberapa lagu, tapi belum diunggah ke platform musik.

Perjalanan karir musiknya pun tergolong tidak mudah. Rian kala itu sempat dilempari batu hingga mendapat caci maki saat tampil perdana di Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 2013-2014.

Namun pengalaman pahit itu tak lantas menyurutkan semangat Rian. Rian, yang dulunya merupakan seorang guru di SMAN 1 Golewa, Kabupaten Ngada, akhirnya berhasil bersinar melalui lagu Kaka Main Salah, yang merupakan kolaborasi bersama Kapthen Purek.