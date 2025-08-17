Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Ketum PDI-P Megawati ungkap 7 tantangan Indonesia, termasuk kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, krisis pangan, intervensi asing, etika, dan moral.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 13:52
Share
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) memberi sambutan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) memberi sambutan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, Jakarta — Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputeri ungkap 7 tantangan yang kini dihadapi Indonesia saat perayaan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Megawati ketika tengah membacakan amanat saat upacara HUT RI ke-80 di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan, Minggu 17 Agustus 2025.

Menurut Megawati tantangan yang pertama yaitu kemiskinan yang angkanya harus terus ditekan oleh pemerintah. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen dibandingkan bulan September 2024 menjadi 8,47 persen.

Meskipun secara nasional angka itu turun 210.000 orang, namun angka kemiskinan di perkotaan malah naik menjadi 220.000 orang.

"Kemiskinan dan kesenjangan sosial ini adalah tantangan yang harus kita hadapi," tuturnya.

Kemudian, Megawati menyebut tantangan yang kedua adalah kesenjangan sosial, di mana Data BPS menunjukkan bahwa gini ratio, yang mengukur ketimpangan sosial mengalami penurunan pada Maret 2025 menjadi 0,375 dari 0,381 pada September 2024, namun masih ada kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. 

Baca Juga

Ketiga, kata Megawati tantangannya yakni kerusakan lingkungan di mana pada tahun 2025, angka kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia dan dunia masih menjadi perhatian serius. Beberapa masalah utama yang disorot antara lain deforestasi, polusi plastik di laut, dan krisis pengelolaan sampah.

"Masalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan juga harus disikapi dengan serius," katanya.

Kemudian keempat, kata Megawati yaitu tantangan krisis pangan global yang bisa berdampak ke Indonesia, selanjutnya kelima adalah intervensi kekuatan asing. 

"Kemudian kerapuhan etika dan terakhir ini masalah moral dalam penyelenggaraan negara," ujarnya.

Megawati menegaskan bahwa kadernya harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi semua tantangan tersebut.

"Jadi jangan sekali-kali kita menjadi partai yang hanya ikut arus. Jangan hanya berani berbicara ketika kampanye dan rakyat masih menderita," tuturnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
54 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Hari Kemerdekaan, Megawati Pesan Kader PDI-P Tidak Khianati Konstitusi

Hari Kemerdekaan, Megawati Pesan Kader PDI-P Tidak Khianati Konstitusi

Upacara Hari Kemerdekaan, Megawati Soekarnoputeri Menangis

Upacara Hari Kemerdekaan, Megawati Soekarnoputeri Menangis

Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Pakai Baju Adat Bodo di HUT ke-80 RI, Wamen Stella Yakin Prabowo Ingin Kembangkan Saintek

Pakai Baju Adat Bodo di HUT ke-80 RI, Wamen Stella Yakin Prabowo Ingin Kembangkan Saintek

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025
Nasional
7 menit yang lalu

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati
Nasional
22 menit yang lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka
Nasional
22 menit yang lalu

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI
Hukum
27 menit yang lalu

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
34 menit yang lalu

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI