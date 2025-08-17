Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Upacara Hari Kemerdekaan, Megawati Soekarnoputeri Menangis

Megawati Soekarnoputeri menangis saat pidato Hari Kemerdekaan, mengingatkan kader PDI-P untuk menghargai perjuangan pahlawan dan menjaga api kemerdekaan.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:55
Share
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diapit oleh Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diapit oleh Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, Jakarta — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri sempat meneteskan air matanya ketika membacakan amanat untuk seluruh kader PDI-P di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.

Ketika tengah membacakan pidato ihwal kemerdekaan yang dinikmati masyarakat Indonesia bukan hadiah, melainkan harus direbut dari penjajah melalui keringat, darah dan air mata, raut wajah Megawati pun langsung berubah dan mulai menitihkan air mata.

"Sekali lagi, ini bukan hadiah. Ini adalah hasil cucuran darah, keringat dan air mata para pendidik bangsa, pejuang dan para syuhada," tuturnya di ketika membaca amanat upacara sembari nangis di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta, Minggu (17/8).

Megawati juga mengingatkan semua kader PDI-P untuk tidak melupakan jasa seluruh pahlawan Indonesia, termasuk jasa dari Presiden RI pertama Soekarno.

Selain itu, dia menegaskan tugas utama seluruh kader PDI-P adalah menjaga api kemerdekaan dan demokrasi agar terus menyala dan tidak padam di Indonesia.

"Jangan sampai api ini padam oleh kepentingan pribadi maupun golongan," katanya.

Megawati juga mengimbau kepada seluruh kadernya untuk tidak goyah pendiriannya oleh tawaran kekuasaan.

"Jangan sampai tidak tunduk pada politik dan mengkhianati rakyatnya sendiri," ujar Megawati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
53 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Puan Ungkap Alasan Megawati Absen saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Hari Kemerdekaan, Megawati Pesan Kader PDI-P Tidak Khianati Konstitusi

Hari Kemerdekaan, Megawati Pesan Kader PDI-P Tidak Khianati Konstitusi

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Pakai Baju Adat Bodo di HUT ke-80 RI, Wamen Stella Yakin Prabowo Ingin Kembangkan Saintek

Pakai Baju Adat Bodo di HUT ke-80 RI, Wamen Stella Yakin Prabowo Ingin Kembangkan Saintek

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025
Nasional
6 menit yang lalu

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati
Nasional
22 menit yang lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Semua Kader Ikuti Pesan dan Arahan Megawati

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka
Nasional
22 menit yang lalu

Momen Seskab Teddy Ikut Meriahkan Joget Pacu Jalur di Istana Merdeka

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI
Hukum
27 menit yang lalu

Terpidana Kasus E-KTP Setya Novanto Bebas Bersyarat saat HUT ke-80 RI

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
34 menit yang lalu

Istana Merdeka Digoyang Joget Pacu Jalur saat Peringatan HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI