Profil Aliah Sakira Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2025

Aliah Sakira dari Sulawesi Selatan menjadi pembawa baki bendera pada Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:00
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Upacara pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Upacara pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Selepas khidmatnya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, sorenya halaman Istana Merdeka Jakarta kembali menjadi saksi momen bersejarah dalam rangkaian HUT ke-80 RI.

Kali ini, giliran Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) “Indonesia Bersatu” yang didaulat melaksanakan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih, pada Minggu (17/8/2025) sore.

Tugas sebagai pembawa baki Sang Merah Putih dipercayakan kepada Aliah Sakira, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Siswi SMA Negeri 14 Makassar itu akan membawa baki bendera saat prosesi berlangsung.

Adapun, sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk Sultana Najwa, putri asal Provinsi DKI Jakarta yang bersekolah di SMAN 82 Jakarta Selatan.

Prosesi penurunan bendera turut dijalankan oleh I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dari Provinsi Bali. Pelajar SMA Negeri 9 Denpasar tersebut dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8. Sementara itu, tugas pengerek bendera diemban oleh Hilton Pratama Mantong dari Sulawesi Barat yang kini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Mamuju.

Adapun, peran pembentang bendera dijalankan oleh Muhammad Ghaalib Al Ghifari, pelajar SMA Kebangsaan asal Provinsi Lampung. Sedangkan untuk posisi Komandan Kelompok 17, dipercayakan kepada Adinata Kurniawan Harahap dari Sumatra Utara, siswa SMA IP Adzkia Medan.

Sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih, bertugas Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo, sementara posisi Komandan Kompi Paskibraka dipegang oleh Kapten Inf Xandy Dharwika Hutagaol, yang saat ini menjabat sebagai Kasiren Grup 1 Kopassus.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Fitri Sartina Dewi

