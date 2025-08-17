Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Wapres Gibran dan menteri kabinet hadiri upacara penurunan bendera di Istana Jakarta pada HUT ke-80 RI, mengenakan pakaian adat dan sipil.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Gibran terpantau tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025) untuk menghadiri Upacara Penurunan Bendera dalam rangka HUT ke-80 RI.

Gibran tiba mengenakan pakaian sipil lengkap berwarna hitam, sedangkan Selvi mengenakan kebaya. Keduanya turun dari Mobil Maung berpelat nomor 'Indonesia 2' jelang dimulainya upacara.

Keduanya langsung naik ke mimbar utama tempat pejabat tinggi maupun tamu negara duduk. Pada upacara pagi ini, Gibran mengenakan baju adat Gayo.

Sebelum Gibran dan Selvi, beberapa menteri Kabinet Merah Putih terlihat telah tiba di Istana untuk menghadiri upacara penurunan Sang Saka Merah Putih, yang dimulai sekitar pukul 16.45 WIB.

Misalnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia tampak masih mengenakan pakaian adat, tetapi berbeda dengan yang dikenakan pada upacara pagi tadi. Saat kedatangannya pagi ini, Ketua Umum PAN itu memakai baju adat Lampung berwarna biru, dan sore ini mengenakan baju berwarna hitam.

Kemudian, ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengenakan baju hitam dengan selendang bermotif.

Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga berganti busana. Sebelumnya mengenakan pakaian adat, kini keduanya memakai setelan jas dan peci hitam.

Kemudian, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie terlihat mengenakan adat Lampung bersama dengan suaminya sore ini. Pada upacara pagi hari, dia mengenakan busana adat Bodo dari Sulawesi Selatan.