Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gibran dan Menteri Kabinet Prabowo Tiba di Istana untuk Hadiri Penurunan Bendera

Wapres Gibran dan menteri kabinet hadiri upacara penurunan bendera di Istana Jakarta pada HUT ke-80 RI, mengenakan pakaian adat dan sipil.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:04
Share
Jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadiri Upacara Penurunan Bendera dalam rangka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025) - Youtube Setpres.
Jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadiri Upacara Penurunan Bendera dalam rangka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025) - Youtube Setpres.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Gibran terpantau tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025) untuk menghadiri Upacara Penurunan Bendera dalam rangka HUT ke-80 RI.

Gibran tiba mengenakan pakaian sipil lengkap berwarna hitam, sedangkan Selvi mengenakan kebaya. Keduanya turun dari Mobil Maung berpelat nomor 'Indonesia 2' jelang dimulainya upacara.

Keduanya langsung naik ke mimbar utama tempat pejabat tinggi maupun tamu negara duduk. Pada upacara pagi ini, Gibran mengenakan baju adat Gayo.

Sebelum Gibran dan Selvi, beberapa menteri Kabinet Merah Putih terlihat telah tiba di Istana untuk menghadiri upacara penurunan Sang Saka Merah Putih, yang dimulai sekitar pukul 16.45 WIB.

Misalnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia tampak masih mengenakan pakaian adat, tetapi berbeda dengan yang dikenakan pada upacara pagi tadi. Saat kedatangannya pagi ini, Ketua Umum PAN itu memakai baju adat Lampung berwarna biru, dan sore ini mengenakan baju berwarna hitam.

Kemudian, ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengenakan baju hitam dengan selendang bermotif.

Baca Juga

Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga berganti busana. Sebelumnya mengenakan pakaian adat, kini keduanya memakai setelan jas dan peci hitam.

Kemudian, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie terlihat mengenakan adat Lampung bersama dengan suaminya sore ini. Pada upacara pagi hari, dia mengenakan busana adat Bodo dari Sulawesi Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
2 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
4 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka

Pawai Kemerdekaan Jogja Fashion Carnival Meriahkan HUT ke-80 RI

Pawai Kemerdekaan Jogja Fashion Carnival Meriahkan HUT ke-80 RI

Profil Aliah Sakira Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2025

Profil Aliah Sakira Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus 2025

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin, Dapat Remisi 28 Bulan 15 Hari
Hukum
14 menit yang lalu

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin, Dapat Remisi 28 Bulan 15 Hari

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka
Nasional
21 menit yang lalu

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna
Nasional
26 menit yang lalu

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI
Nasional
30 menit yang lalu

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI