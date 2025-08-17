Bisnis Indonesia Premium
Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI

Lutfiyah Naura Syifa Utoyo dan Livenia Evelyn Kurniawan membawa bendera dan Teks Proklamasi dalam kirab HUT ke-80 RI dari Istana Merdeka ke Monas.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza
Minggu, 17 Agustus 2025 | 18:27
Lutfiyah Naura Syifa Utoyo dan Livenia Evelyn Kurniawan bertugas sebagai pembawa bendera merah putih dan teks proklamasi pada kirab dari Istana Merdeka menuju ke Monumen Nasional (Monas) sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025) - Youtube Setpres.
Lutfiyah Naura Syifa Utoyo dan Livenia Evelyn Kurniawan bertugas sebagai pembawa bendera merah putih dan teks proklamasi pada kirab dari Istana Merdeka menuju ke Monumen Nasional (Monas) sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025)

Bisnis.com, JAKARTA — Kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi digelar usai Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingatu HUT ke-80 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (17/8/2025) sore.

Terdapat dua sosok yang bertugas untuk membawa bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi dalam iring-iringan kirab dari Istana Merdeka menuju ke Monumen Nasional (Monas).

Pertama adalah Lutfiyah Naura Syifa Utoyo, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 asal Sulawesi Tenggara yang bertugas membawa baki bendera Merah Putih.

Mengutip laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Lutfiyah sebelumnya bertugas sebagai cadangan pembawa baki pada Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun lalu.

Dia berasal dari SMAN 1 Kendari dan merupakan putri dari pasangan Utoyo Harly & Ribka Diana Linsay Siwi.

Kedua ialah Livenia Evelyn Kurniawan asal Kalimantan Timur yang juga merupakan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024, kali ini bertugas membawa Teks Proklamasi dalam kirab menuju Monas.

Dia sebelumnya merupakan pembawa baki dalam Upacara Peringatan HUT ke-79 RI Tanah Air pada tahun lalu. Evelyn merupakan pelajar SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarina, serta putri dari Eddy Kurniawan & Luana Kalma.

Lebih lanjut, dalam kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi ini, keduanya menaiki kereta kencana Garuda Prabayaksa.

Garuda Prabayaksa merupakan gabungan dari dua kata yakni Prabadan Yaksa yang berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang.

Dengan pengawalan pasukan berkuda dan parade motor, bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi akan dibawa menuju Monas untuk disimpan.

Adapun, kirab menuju Monas bukanlah akhir rangkaian acara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI kali ini. Masih terdapat Karnaval Bersatu Kemerdekaan yang akan digelar pukul 19.30 di sejumlah titik seperti Monas, Jalan M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga bilangan Semanggi.

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

