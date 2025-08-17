Bisnis Indonesia Premium
Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI di Istana Merdeka dipimpin Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo, dengan Paskibraka 'Indonesia Bersatu' dari berbagai daerah.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:40
Sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melipat bendera Merah Putih dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melipat bendera Merah Putih dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI digelar sore ini di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Petugas upacara pun meliputi di antaranya Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 'Indonesia Bersatu' yang didaulat melaksanakan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih.

Sebelum itu, bertindak sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih yakni Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo.

Kemudian, posisi Komandan Kompi Paskibraka dipegang oleh Kapten Inf Xandy Dharwika Hutagaol, yang saat ini menjabat sebagai Kasiren Grup 1 Kopassus.

Adapun, tugas sebagai pembawa baki Bendera Merah Putih dipercayakan kepada Aliah Sakira, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Siswi SMA Negeri 14 Makassar itu akan membawa baki bendera saat prosesi berlangsung.

Sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk Sultana Najwa, putri asal Provinsi DKI Jakarta yang bersekolah di SMAN 82 Jakarta Selatan.

Prosesi penurunan bendera turut dijalankan oleh I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dari Provinsi Bali. Pelajar SMA Negeri 9 Denpasar tersebut dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8.

Sementara itu, tugas pengerek bendera diemban oleh Hilton Pratama Mantong dari Sulawesi Barat yang kini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Mamuju.

Adapun peran pembentang bendera dijalankan oleh Muhammad Ghaalib Al Ghifari, pelajar SMA Kebangsaan asal Provinsi Lampung.

Kemudian, untuk posisi Komandan Kelompok 17, dipercayakan kepada Adinata Kurniawan Harahap dari Sumatra Utara, siswa SMA IP Adzkia Medan.

Tampilnya Tim Paskibraka 'Indonesia Bersatu' sore ini menjadi simbol kuat semangat persatuan bangsa. Dari berbagai daerah di Tanah Air, generasi muda Indonesia memperlihatkan kebanggaan dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas negara.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Fitri Sartina Dewi

