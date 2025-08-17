Rekayasa Lalin Karnaval HUT RI: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Malam Ini

Karnaval HUT ke-80 RI di Jakarta tutup Jalan Sudirman-Thamrin mulai 19.00 WIB. Warga diminta gunakan jalur alternatif dan transportasi umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelar Karnaval Bersatu Kemerdekaan sebagai bagian dari rangkaian Peringatan HUT ke-80 RI pada hari ini, Minggu (17/8/2025). Sejumlah panggung hiburan pun disiapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada gelaran karnaval tahun ini.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengumumkan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta menyusul adanya gelaran karnaval tersebut.

Mengutip akun X/Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan karnaval, pesta rakyat, dan pesta kembang api akan berlangsung di ruas Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur, Jalan Jenderal Sudirman, serta Jalan M.H. Thamrin.

“Untuk itu, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai,” cuit akun @TMCPoldaMetro.

Selain itu, polisi juga mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif serta memanfaatkan moda transportasi umum.

Warga DKI Jakarta juga diminta untuk mengikuti petunjuk petugas di lapangan serta agar mengutamakan keselamatan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengeluarkan Pedoman Peringatan HUT ke-80 RI Tahun 2025 yang mencantumkan pergelaran Karnaval Bersatu Kemerdekaan mulai pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan pedoman itu, Karnaval Bersatu Kemerdekaan akan berlangsung di sejumlah titik seperti Monas, Jalan M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga bilangan Semanggi.

Selain itu, langit malam 17 Agustus akan dihiasi dengan water fountain, drone, dan kembang api spektakuler di Bundaran HI pada pukul 22.00 WIB sampai dengan selesai.

Terdapat pula panggung pesta rakyat yang menghadirkan sejumlah musisi ternama, mulai dari Ayu Ting Ting hingga Putri Ariani.