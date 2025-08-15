Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas situasional saat Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025, dengan 3.000 personel untuk pengamanan.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 04:30
Share
Suasana gedung DPR/MPR RI jelang Sidang MPR Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana gedung DPR/MPR RI jelang Sidang MPR Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan rekayasa lalu lintas terkait dengan sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 bakal bersifat situasional.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyampaikan pengaturan lalu lintas terkait sidang tahunan itu bergantung pada situasi di lapangan.

Artinya, apabila ada peningkatan eskalasi kendaraan di lapangan maka akan diterapkan. Dengan demikian, masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasanya.

"Untuk kegiatan besok [sidang tahunan] seperti biasa ya, aktivitas masyarakat juga seperti biasa, terus ketentuan-ketentuan ganjil genap juga belum ada perubahan masih tetap digunakan," ujar Komarudin kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Dia menambahkan, pengaturan lalu lintas akan diterapkan saat rombongan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju kompleks Senayan, DPR RI.

"Besok juga rekayasa lalu lintas sifatnya situasional tidak ada penutupan dan lain sebagainya hanya untuk mengamankan proses pidato kenegaraan," pungkasnya.

Baca Juga

Diberitakan sebelumnya, Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyatakan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bakal mengerahkan 3.000 personel untuk mengamankan jalannya sidang tahunan MPR/DPR RI.

Seluruh personel itu juga diklaim telah dibekali pelatihan agar pengamanan berjalan dengan lancar.

"Hampir sekitar 3000-an, 2800-an [personil]. Karena memang ini kan rangkaian kegiatan Ini kegiatan ini kan berlangsung ya," ujar Agus di Polda Metro Jaya.

Untuk diketahui, sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI bakal digelar di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat lainnya bakal menghadiri sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
8 jam yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
10 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Awas Macet, Ada Rekayasa Lalu Lintas 13-14 Agustus Persiapan HUT ke-80 RI

Awas Macet, Ada Rekayasa Lalu Lintas 13-14 Agustus Persiapan HUT ke-80 RI

Istri Wapres Bakal ke Balikpapan, Dishub Buat Rekayasa Lalu Lintas

Istri Wapres Bakal ke Balikpapan, Dishub Buat Rekayasa Lalu Lintas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini
Nasional
55 menit yang lalu

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI
Nasional
2 jam yang lalu

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019
Hukum
4 jam yang lalu

Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah
Hukum
6 jam yang lalu

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

Mensesneg: Karnaval Pertama di HUT ke-80 RI Dimulai Pukul 19.30 dari Monas
Nasional
7 jam yang lalu

Mensesneg: Karnaval Pertama di HUT ke-80 RI Dimulai Pukul 19.30 dari Monas

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

DPRD Pati Sepakat Hak Angket, Rencana Pemakzulan Bupati Sudewo Dimulai?

3

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

4

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

5

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

DPRD Pati Sepakat Hak Angket, Rencana Pemakzulan Bupati Sudewo Dimulai?

3

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

4

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

5

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?