3 Kali Jadi Sekjen PDI-P, Ini Respon Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekjen PDI-P untuk periode 2025-2030, menegaskan tanggung jawabnya dari Megawati Soekarnoputri untuk menjalankan tugas dengan baik.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 15:20
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ketika ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ketika ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, Jakarta — Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara ihwal dirinya yang kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDI-P periode 2025-2030 dan Sekjen tiga periode berturut-turut.

Hasto mengemukakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Sekjen PDI-P merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputeri. Dia menilai, posisinya sebagai Sekjen PDIP pada periode ketiga kepungurusan Partai merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Megawati. 

"Ya ini adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan," tuturnya usai acara Upacara HUT RI ke-80 di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan, Minggu 17 Agustus 2025.

Hasto juga memastikan bahwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan sebagai Sekjen PDIP 3 periode ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

"Saya akan menjalankan tugas sekaligus tanggungjawab dengan baik," katanya.

Menurut Hasto, posisi Sekjen merupakan suatu tanggungjawab untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan dan menyatu juga dengan tantangan bangsa. 

Termasuk, pesan Megawati kepada dirinya agar Partai harus terus berdiri dan menjadi pelopor dalam setiap kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

“Arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di dalam pidato politik pembukaan dan penutupan Kongres itu sekaligus menjadi pegangan dalam tugas-tugas yang harus saya jalankan bersama dengan sikap politik dan program partai yang telah dirumuskan di dalam Kongres Ke-6 PDI Perjuangan,” ujarnya.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Topik

