Diapit Hasto dan Prananda, Megawati Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

Megawati Soekarnoputri memimpin upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, didampingi Hasto Kristiyanto dan Prananda Prabowo.

Bisnis.com, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri bakal memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) ke-80 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Megawati mengenakan blus warna merah dan celana hitam. Duduk di barisan depan podium, Megawati diapit oleh Ketua DPP PDIP sekaligus putranya, Prananda Prabowo di sebelah kanan serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di selah kiri.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Megawati Soekarnoputri akan menjadi inspektur upacara langsung di acara di acara upacara HUT ke-80 itu. Sementara itu, komandan upacara akan dipimpin Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

"Rencananya Ibu Megawati dijadwalkan tiba di lokasi sebelum pukul 09.00 WIB. Upacara HUT Kemerdekaan akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB," tuturnya di Jakarta, Minggu (17/8).

Hasto juga menambahkan dalam rangkaian acara HUT Kemerdekaan, Megawati akan menyampaikan amanat kepada seluruh kader PDI-P di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menurut Hasto, Megawati akan memimpin upacara perayaan kemerdekaan di Lenteng Agung sebagaimana tahun lalu, saat HUT Kemerdekaan ke-79, bukan di Istana Negara.

Pasalnya, menurut Hasto, Megawati ingin merayakan momentum peringatan kemerdekaan bersama para kader dari tingkat pengurus partai hingga satuan tugas (satgas) PDIP.

