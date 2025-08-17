Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diapit Hasto dan Prananda, Megawati Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

Megawati Soekarnoputri memimpin upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, didampingi Hasto Kristiyanto dan Prananda Prabowo.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:19
Share
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diapit oleh Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diapit oleh Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi

Bisnis.com, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri bakal memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) ke-80 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Megawati mengenakan blus warna merah dan celana hitam. Duduk di barisan depan podium, Megawati diapit oleh Ketua DPP PDIP sekaligus putranya, Prananda Prabowo di sebelah kanan serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di selah kiri. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Megawati Soekarnoputri akan menjadi inspektur upacara langsung di acara di acara upacara HUT ke-80 itu. Sementara itu, komandan upacara akan dipimpin Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito.

"Rencananya Ibu Megawati dijadwalkan tiba di lokasi sebelum pukul 09.00 WIB. Upacara HUT Kemerdekaan akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB," tuturnya di Jakarta, Minggu (17/8).

Hasto juga menambahkan dalam rangkaian acara HUT Kemerdekaan, Megawati akan menyampaikan amanat kepada seluruh kader PDI-P di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menurut Hasto, Megawati akan memimpin upacara perayaan kemerdekaan di Lenteng Agung sebagaimana tahun lalu, saat HUT Kemerdekaan ke-79, bukan di Istana Negara.

Baca Juga

Pasalnya, menurut Hasto, Megawati ingin merayakan momentum peringatan kemerdekaan bersama para kader dari tingkat pengurus partai hingga satuan tugas (satgas) PDIP.

"Ibu Megawati ingin merayakan momen peringatan kemerdekaan bersama para kader dari tingkat pengurus partai hingga satuan tugas (satgas) PDIP," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
17 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
18 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasto Sebut Megawati Rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

Hasto Sebut Megawati Rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Puan: Kurang Sehat

Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Puan: Kurang Sehat

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
Nasional
4 menit yang lalu

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo
Nasional
5 menit yang lalu

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI
Nasional
12 menit yang lalu

Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

Filosofi Kirab Bendera Pusaka yang jadi Sorotan Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
20 menit yang lalu

Filosofi Kirab Bendera Pusaka yang jadi Sorotan Peringatan HUT ke-80 RI

Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara
Humaniora
34 menit yang lalu

Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

3

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

4

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

5

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Langit Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

3

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

4

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

5

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus