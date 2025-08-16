Bisnis Indonesia Premium
Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

Megawati Soekarnoputri prihatin banyak anak muda tak tahu sejarah Indonesia. Usai acara Paskibraka, ia kenang masa mudanya dan dorong program Duta Pancasila.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 23:40
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri seusai mengikuti upacara pengukuhan Paskibraka tahun 2025, pada Sabtu (16/08/2025)./Istimewa-BPMI
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri seusai mengikuti upacara pengukuhan Paskibraka tahun 2025, pada Sabtu (16/08/2025)./Istimewa-BPMI

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri menyayangkan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah bangsa. 

Presiden Ke-5 RI itu berpendapat bahwa banyak anak muda yang tidak mengetahui perjalanan Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai menghadiri prosesi pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk peringatan HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

"Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, terutama anak-anak muda," kata Megawati kepada wartawan.

Megawati kemudian mengenang masa mudanya ketika pernah bergabung dalam Paskibraka pada 1963. Dari pengalaman itu, dia mengaku memahami metode pembinaan yang tepat bagi generasi penerus.

"Karena saya menjadi pengawas ya dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun '63, jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya, supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme," tegasnya.

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan bahwa dirinya telah menggagas program Duta Pancasila. 

Dia menuturkan, para anggota Paskibraka yang telah purna nantinya bisa mengikuti seleksi untuk bergabung dalam wadah tersebut.

"Dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya purna Paskibraka, akan di-testing lagi, karena setelah itu akan masuk yang saya telah buat, yaitu tempat yang namanya Duta Pancasila," pungkas Megawati.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : David Eka Issetiabudi

