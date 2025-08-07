Bisnis Indonesia Premium
Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim tiba di KPK didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris untuk diperiksa terkait dugaan korupsi Google Cloud saat menjabat di Kemendikbudristek.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:56
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) bersama kuasa hukum Hotman Paris (kanan) tiba untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). JIBI/Muhammad Sulthon
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) bersama kuasa hukum Hotman Paris (kanan) tiba untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). JIBI/Muhammad Sulthon

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis pagi (7/8/2025). 

Nadiem nantinya akan diperiksa penyidik KPK terkait dugaan kasus korupsi Google Cloud yang diduga terjadi saat dirinya menjabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Berdasarkan pantauan Bisnis, Nadiem tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.20 WIB. Nadiem langsung menuju ke lobby KPK tanpa memberikan pernyataan.

Founder Gojek itu tampak menggunakan kemeja berlengan panjang berwarna krem dan celana bahan berwarna hitam. Nadiem didampingi oleh kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea dan beberapa pembantu pengacara lainnya hingga sampai lobby KPK.

Tak lama setelah pemeriksaan administrasi, Nadiem bergegas ke atas untuk memulai proses pemeriksaan oleh penyidik KPK. 

Saat ditanya apa saja yang akan menjadi bahan pemeriksaan, Hotman mengatakan informasi hanya bisa disampaikan setelah pemeriksaan selesai.

"Tunggu setelah pemeriksaan selesai," kata Hotman, Kamis (7/8/2025)

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

