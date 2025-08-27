Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

Kejagung memutuskan hentikan sementara kasus beras oplosan karena beririsan dengan penyidikan Polri.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:00
Share
Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station Tjipinang dalam kasus beras oplosan pada Jumat (1/8/2025)/Istimewa
Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station Tjipinang dalam kasus beras oplosan pada Jumat (1/8/2025)/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya menghentikan sementara pengusutan perkara terkait beras oplosan. 

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penghentian sementara ini lantaran kasus tersebut beririsan dengan penanganan perkara oleh Satgas Pangan Polri.

"Sementara ini [pengusutan kasus beras oplosan], kita hold dulu. Artinya karena hampir beririsan," ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (27/8/2025).

Dia menambahkan perkara beras oplosan di kepolisian sudah di tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka. Sementara itu, di Kejagung masih penyelidikan.

Anang juga mengemukakan meskipun delik perkara yang diusut berbeda, pihaknya tetap mendahulukan pengusutan oleh kepolisian karena masih beririsan.

"Karena kan sudah penyidikan [di Polri]. Kami kan masih penyelidikan. Jadi kita hormati sana dulu," pungkasnya.

Baca Juga

Sekadar informasi, korps Adhyaksa sebelumnya tengah melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi terkait penyaluran subsidi terkait beras.

Pengusutan itu kemudian berkembang ke penyelidikan subsidi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari kementerian terkait. Adapun, alsintan ini termasuk pupuk dan bibit ini dikeluarkan pemerintah agar bisa menciptakan swasembada pangan, khususnya beras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium
1 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
2 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Bareskrim Sita Rp154 Miliar dari Rekening Terkait Judi Online

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor
Hukum
1 menit yang lalu

Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa
Hukum
5 menit yang lalu

Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?
Hukum
53 menit yang lalu

Kejagung Hentikan Sementara Pengusutan Kasus Beras Oplosan, Ada Apa?

KPK Kejar Pihak yang Pindahkan Mobil Mewah dari Rumah Dinas Immanuel Ebenezer
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Kejar Pihak yang Pindahkan Mobil Mewah dari Rumah Dinas Immanuel Ebenezer

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta
Nasional
1 jam yang lalu

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

2

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

3

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

4

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

5

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

2

Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

3

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

4

Eks Dirjen Kemenkeu Isa Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar di Kasus Jiwasraya

5

Tray Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Istana Angkat Bicara