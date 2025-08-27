Bisnis Indonesia Premium
Jelang Munaslub, Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana

Ketum Bahlil Lahadalia dan pengurus Golkar bertemu Presiden Prabowo di Istana untuk silaturahmi pada Rabu (27/8/2025).
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 13:25
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia beserta pengurus Golkar memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Foto: Akbar Evandio
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia beserta pengurus Golkar memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Foto: Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

Menurut pantauan Bisnis, kehadiran Bahlil didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dalam rangka silaturahmi dengan kepala negara mengenakan jaket kuning terlihat Agus Gumiwang, Meutya Hafid, dan Wihaji tiba sejak pukul 12.56 WIB.

“Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).

Bahlil menegaskan, sebagai partai koalisi yang sejak awal mendukung Prabowo, Golkar akan terus memberikan dukungan dan masukan demi kepentingan bangsa.

Meski begitu, dia tidak merinci lebih jauh mengenai masukan yang akan dibicarakan.

“Ya pastikan sebagai partai koalisi yang dari awal ikut bersama-sama berjuang pasti mendukung, pasti memberikan masukan-masukan yang baik untuk negara. Masukannya nanti kita lihat,” katanya.

Bahlil menepis adanya agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan murni bersifat silaturahmi.

“Enggak ada [pembahasan khusus], enggak ada,” ucapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pengurus inti Golkar, bukan seluruh jajaran DPP. Ketika ditanya apakah ada perwakilan dari partai politik lain yang turut serta, Bahlil mengelak.

“Ya jaketnya pakai jaket apa semua? Setahu saya sih kami bersilaturahmi dari DPP Partai Golkar,” pungkas Bahlil.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

