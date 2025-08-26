Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

Pemerintah dukung demo sebagai hak konstitusi, tapi ingatkan agar tidak merusak fasilitas umum dan menjaga ketertiban.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 22:39
Share
Massa aksi saat masuk jalan tol di Jakarta, Senin (25/8/2025). / ANTARA-Khaerul Izan
Massa aksi saat masuk jalan tol di Jakarta, Senin (25/8/2025). / ANTARA-Khaerul Izan

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi lewat demonstrasi.

Namun, dia mengingatkan aksi tersebut tidak boleh disertai tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.

“Begini, kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang. Orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh undang-undang. Tetapi merusak fasilitas umum tidak dijamin oleh undang-undang. Itu berbeda dengan penyampaian pendapat,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan, aspirasi massa diyakini sudah tersampaikan ke pihak yang dituju.

Oleh karena itu, Hasan menekankan bahwa pemerintah berharap demonstrasi tetap berjalan tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

“Kalau pemerintah melihat, demonstrasi itu adalah usaha menyampaikan aspirasi. Tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain,” pungkas Hasan.

Baca Juga

Demonstrasi pada Senin (25/8/2025) turut menyita perhatian media internasional. Media Straits Times membuat artikel dengan judul "Indonesian police clash with hundreds protesting against parliamentarians’ salaries".

Dalam ulasan tersebut, Straits Times menyoroti Polisi Indonesia yang menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk memukul mundur ratusan demonstran yang mencoba masuk ke gedung DPR RI. Bahkan, dijelaskan pula tentang beberapa pengunjuk rasa berpakaian gelap melemparkan batu dan menyalakan kembang api ke arah polisi antihuru-hara di Jakarta.

Mereka juga menyoroti gaji dan tunjangan DPR RI yang mencapai Rp100 juta per bulan, jauh di atas rata-rata gaji masyarakat Indonesia.

"Bulan ini, media lokal melaporkan anggota parlemen dibayar lebih dari 100 juta rupiah [US$7.895] per bulan, termasuk tunjangan perumahan yang besar," tulis mereka.

"Meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, remunerasi tersebut jauh di atas pendapatan rata-rata di negara kepulauan yang sebesar 3,1 juta rupiah," mereka menambahkan.
(Hesti Puji Lestari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
1 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Kronologi Mobil Palisade ASN Digeruduk Massa Pendemo DPR

Kronologi Mobil Palisade ASN Digeruduk Massa Pendemo DPR

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin

Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum
Nasional
8 menit yang lalu

Istana: Demo Dijamin Konstitusi, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

Diduga Disembunyikan, KPK Telusuri 3 Mobil Mewah Milik Immanuel Ebenezer
Hukum
25 menit yang lalu

Diduga Disembunyikan, KPK Telusuri 3 Mobil Mewah Milik Immanuel Ebenezer

Prabowo Kenang Mahar Mardjono: Dulu Saya Diperiksa Beliau
Nasional
2 jam yang lalu

Prabowo Kenang Mahar Mardjono: Dulu Saya Diperiksa Beliau

Istana: Pembentukan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Nasional
2 jam yang lalu

Istana: Pembentukan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin
Nasional
2 jam yang lalu

Tunjangan Anggota DPR Naik, Ini Respon Cak Imin

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

2

Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus

3

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

4

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

5

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gondola Penghubung Antar Dusun
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

2

Kondisi Terkini di Depan Gedung DPR/MPR RI Usai Demo 25 Agustus

3

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

4

Polisi Benarkan Pengusaha Bimbel Dwi Hartono Aktor Intelektual Pembunuhan Kacab BRI

5

Pelaku Penculikan Kacab Bank BRI Minta Maaf, Ngaku Hanya Jemput Paksa