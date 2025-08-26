Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Kejagung periksa Kepala SKK Migas terkait dugaan korupsi Pertamina 2018-2023, yang diduga merugikan negara Rp285 triliun.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:46
Share
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkap satu dari delapan saksi itu adalah Kepala SKK Migas sekaligus eks Dirjen Migas Kementerian ESDM berinisial DS.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di situs resmi skkmigas.go.id, Kepala SKK Migas saat ini merujuk pada Djoko Siswanto. 

"DS selaku Kepala SKK Migas [Mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM] diperiksa sebagai saksi," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

Dia menambahkan pihaknya juga telah memeriksa HSR selaku Analis Harga dan Subsidi di Dirjen Migas ESDM (2005-2014); LH selaku Junior Officer Gas Operation I PT Pertamina International Shipping; dan TN selaku Corporate Sevodary PT Pertamina (Persero) tahun 2020.

Selanjutnya, SAP selaku Asisten Manajer Crude Trading ISC PT Pertamina (2017-2018); YS selaku SVP IT PT Pertamina; TK selaku SVP Sjared Services PT Pertamina; dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM (2017) juga turut diperiksa.

Baca Juga

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

18 tersangka tersebut mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga pengusaha minyak Riza Chalid.

Kejagung mengatakan kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan Rp285 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)
Premium
21 menit yang lalu

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40
Premium
1 jam yang lalu

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Kejagung Tetapkan Riza Chalid Tersangka Pencucian Uang Kasus Korupsi Minyak Pertamina

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan

Kejagung Ungkap Rekanan Riza Chalid yang Terafiliasi Mobil Sitaan

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

PERKARA CHROMEBOOK : Kejagung Periksa Lima Orang Saksi

PERKARA CHROMEBOOK : Kejagung Periksa Lima Orang Saksi

Kasus Laptop Chromebook, Kejagung Periksa Presdir Acer Indonesia

Kasus Laptop Chromebook, Kejagung Periksa Presdir Acer Indonesia

PGN Mulai Dapat Tambahan Gas dari West Natuna Supply Group Untuk Pasok Industri

PGN Mulai Dapat Tambahan Gas dari West Natuna Supply Group Untuk Pasok Industri

SKK Migas Apresiasi SKN New Train, Siap Jadi Tulang Punggung Gas di Pulau Sumatra

SKK Migas Apresiasi SKN New Train, Siap Jadi Tulang Punggung Gas di Pulau Sumatra

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM
Nasional
1 menit yang lalu

Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno
Nasional
34 menit yang lalu

Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
Hukum
1 jam yang lalu

Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?
Nasional
1 jam yang lalu

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta
Nasional
1 jam yang lalu

Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

5

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pembiayaan Konsumer Capai Rp156,79 Triliun per Kuartal I/2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

5

Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025