Kondisi Terkini Aksi Demonstrasi DPR dan Stasiun Palmerah pada 25 Agustus 2025

Puluhan demonstran, mayoritas pelajar STM, kembali menuju DPR RI meski hujan deras, menyebabkan kemacetan di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan massa demonstrasi kembali turun memasuki tol dalam kota menuju arah DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/8/2025) menjelang malam.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 17.35 WIB, hujan deras tak menyurutkan semangat pengunjuk rasa. Senandung pendemo menggema di jalanan Jakarta.

Terpantau, puluhan pendemo dengan mayoritas pelajar itu mengibarkan bendera Indonesia di sepanjang perjalanan menuju kawasan DPR RI.

Di samping itu, perjalanan pendemo ini juga diiringi klakson sejumlah kendaraan. Terlihat, jalanan di depan Polda Metro Jaya tampak padat merayap sekitar 18.06 WIB.

Bukan tanpa sebab, pengendara terus bersautan membunyikan klakson. Pasalnya, kini Jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi telah terhambat usai demo di DPR.

Pengendara yang ingin menuju arah Slipi telah dialihkan menuju Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu, tol dalam kota depan gedung DPR RI juga nampak steril setelah dilakukan penutupan oleh kepolisian dan pasukan gabungan.

Sementara itu, massa berseragam sekolah (STM dan SMA) memilih tetap bertahan melawan Polisi di Jalan Pejompongan, meskipun jam penyampaian pendapat sudah selesai.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Demonstrasi, batasan waktu penyampaian pendapat hanya boleh dilakukan mulai pukul 06.00 WIB-18.00 WIB di area terbuka

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ratusan demonstran yang sebelumnya sempat membubarkan diri, kembali ke Jalan Pejompongan Jakarta Pusat untuk memukul mundur Polisi.

Pertempuran antara Polisi dan demonstran kini terjadi di area kolong bundaran Slipi arah ke Pejompongan.

Polisi kembali menembakan gas air mata, sementara demonstran melempar petasan ke arah Polisi dan melemparkan batu serta memukul polisi dengan kayu dari umbul-umbul bendera merah-putih yang dipasang di pinggir jalan.