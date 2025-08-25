Ruas Jalan Pejompongan-Palmerah Mulai Dibuka, KRL Belum Terlihat Melintas

Ruas jalan Pejompongan-Palmerah dibuka, namun KRL belum melintas. Demonstran masih ada di sekitar lokasi, dan pengendara mengeluhkan sisa gas air mata.

Bisnis.com, Jakarta — Ruas jalan dari arah Pejompongan menuju Stasiun Palmerah kini sudah dibuka dan bisa dilintas kendaraan roda dua dan roda empat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ruas jalan dari arah sebaliknya yaitu Stasiun Palmerah ke Pejompongan juga sudah dibuka dan bisa dilintasi kendaraan.

Kendati demikian, ratusan demonstran yang mengenakan seragam sekolah masih ada di sekitaran lokasi dan mulai berpencar ke beberapa titik masih di sekitaran BNI Pejompongan Jakarta Pusat.

Pengendara kendaraan roda dua yang tengah melintas dari arah Pejompongan ke arah Stasiun Palmerah mengeluhkan sisa residu gas air mata yang masih ada di kolong Slipi.

Para pekerja kantoran yang ada di sekitar lokasi aksi pun mulai membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing.

Sementara itu, kereta commuter line sampai saat ini terpantau belum ada yang melintas baik dari arah Palmerah menuju Stasiun Karet maupun sebaliknya