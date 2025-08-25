Bisnis Indonesia Premium
Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

Belasan driver ojol di Jakarta membantu demonstran terluka akibat bentrokan dengan polisi, mengantar mereka ke ambulans dan menyemprot mata dengan air.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:54
Massa demonstran membakar ban di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.
Massa demonstran membakar ban di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.

Bisnis.com, Jakarta — Belasan Pengemudi ojek online (ojol) membantu ratusan demonstran yang terluka dan terkena gas air mata dengan cara memboncengnya ke ambulans.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ambulans masih belum bisa masuk ke barikade demonstran yang memadati ruas Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Selain itu, jumlah ambulans yang ada di wilayah Pejompongan juga terbatas.

Salah satu pengemudi ojek online, Hasan mengaku kasihan dengan demonstran yang masih berusia muda dan terkena gas air mata. Maka dari itu, Hasan bersama teman lainnya berinisiatif membonceng pendemo yang terluka ke ambulans terdekat.

"Saya kasihan lihat mereka bang, makanya ini saya sama temen-temen bawa mereka ke ambulans terdekat," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (25/8).

Tidak hanya membantu dengan cara membonceng demonstran terluka, tetapi Hasan dan teman-teman ojek lainnya juga membawa air putih yang dimasukan ke dalam spray untuk menyemprot mata para demonstran.

"Ini saya siapin buat yang matanya perih bang," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa pendemo yang terluka dan terkena gas air mata langsung dibantu oleh belasan ojek online dan memberikan tumpangan gratis ke ambulans terdekat.

Ratusan demonstran mulai membakar ban, kayu dan sampah di depan Gedung BNI di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 19.30 WIB, para demonstran masih tetap bertahan meskipun sudah melewati jam penyampaian aspirasi yaitu pukul 18.00 WIB. Bahkan, ada beberapa pendemo yang mulai membakar ban, kayu dan sampah lainnya di depan Gedung BNI Pejompongan.

Tidak hanya itu, massa yang sebelumnya mulai membubarkan diri satu per satu juga kembali memadati jalan di depan Gedung BNI Pejompongan.

Bahkan, dari ratusan massa tersebut, ada beberapa orang yang membawa kayu yang sudah terbakar api untuk dilemparkan ke barikade Polisi.

Beberapa pendemo terlihat mulai kelelahan dan meminta-minta air kepada pengendara motor dan warga yang merangsek masuk ke arena pertarungan untuk melintas.

Polisi sendiri sampai saat ini memilih untuk bertahan dan tidak melepaskan tembakan air mata ke arah demonstran. Sementara itu, para pendemo terus memancing Polisi dengan menembakkan petasan serta batu.

Sementara itu, massa berseragam sekolah (STM dan SMA) memilih tetap bertahan melawan Polisi di Jalan Pejompongan, meskipun jam penyampaian pendapat sudah selesai.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi
Nasional
7 menit yang lalu

Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya
Nasional
14 menit yang lalu

Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya

Belajar Kendalikan Zat Adiktif dari Singapura, BNN Akan Dalami Regulasi Vape
Nasional
25 menit yang lalu

Belajar Kendalikan Zat Adiktif dari Singapura, BNN Akan Dalami Regulasi Vape

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang
Nasional
26 menit yang lalu

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR
Nasional
38 menit yang lalu

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

