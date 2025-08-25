Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya

Massa demo protes tunjangan DPR rusak lampu lalu lintas di Pejompongan, Jakarta. Aksi dihentikan pengemudi ojek online. Polisi mulai membubarkan massa.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa aksi unjuk rasa memprotes tunjangan rumah DPR Rp50 juta merusak lampu lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Sebelumnya 2 CCTV sudah dirusak di lokasi yang sama.

Dari pantauan Bisnis, massa merusak fasilitas umum tersebut menggunakan bambu. Tampak bagian lampu yang mengeluarkan cahaya kuning telah rusak.

Namun, aksi tersebut langsung dihentikan oleh salah satu pengemudi ojek online. Dia berteriak agar para pendemo tak merusak fasilitas umum dan fokus berdemo.

"Woy, jangan dirusak lampunya," teriak pengemudi ojek online.

Tak berselang lama, massa mencoba membakar CCTV yang sebelumnya dirusak menggunakan bambu yang terbakar. Namun pendemo tak berhasil melakukannya.

Terpantau pada pukul 20.27 WIB, aparat penegak hukum mulai memukul mundur massa dengan kekuatan personel penuh. Rombongan motor brimob menyisir jalan-jalan untuk menyari pendemo.

Meski begitu, pantauan terbaru saat ini belum ada kereta jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung yang melintas dan akses transportasi umum lumpuh imbas demo malam ini.