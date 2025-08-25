Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya

Massa demo protes tunjangan DPR rusak lampu lalu lintas di Pejompongan, Jakarta. Aksi dihentikan pengemudi ojek online. Polisi mulai membubarkan massa.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:47
Share
Massa demo protes tunjangan DPR merusak lampu lalu lintas di Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam. Bisnis/Sulthon Sulung Kandiyas
Massa demo protes tunjangan DPR merusak lampu lalu lintas di Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam. Bisnis/Sulthon Sulung Kandiyas

Bisnis.com, JAKARTA - Massa aksi unjuk rasa memprotes tunjangan rumah DPR Rp50 juta merusak lampu lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Sebelumnya 2 CCTV sudah dirusak di lokasi yang sama.

Dari pantauan Bisnis, massa merusak fasilitas umum tersebut menggunakan bambu. Tampak bagian lampu yang mengeluarkan cahaya kuning telah rusak.

Namun, aksi tersebut langsung dihentikan oleh salah satu pengemudi ojek online. Dia berteriak agar para pendemo tak merusak fasilitas umum dan fokus berdemo.

"Woy, jangan dirusak lampunya," teriak pengemudi ojek online.

Baca Juga : Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Tak berselang lama, massa mencoba membakar CCTV yang sebelumnya dirusak menggunakan bambu yang terbakar. Namun pendemo tak berhasil melakukannya.

Terpantau pada pukul 20.27 WIB, aparat penegak hukum mulai memukul mundur massa dengan kekuatan personel penuh. Rombongan motor brimob menyisir jalan-jalan untuk menyari pendemo.

Meski begitu, pantauan terbaru saat ini belum ada kereta jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung yang melintas dan akses transportasi umum lumpuh imbas demo malam ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China
Premium
1 menit yang lalu

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
1 jam yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Dikira Intel, Pejalan Kaki Nyaris Dikeroyok Massa Demonstran di DPR

Dikira Intel, Pejalan Kaki Nyaris Dikeroyok Massa Demonstran di DPR

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati

Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi
Nasional
7 menit yang lalu

Driver Ojol Turun Gunung Bantu Demonstran yang Terluka Akibat Bentrokan Polisi

Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya
Nasional
14 menit yang lalu

Makin Panas, Demo DPR Massa Rusak Lampu Lalu Lintas di Pejompongan Raya

Belajar Kendalikan Zat Adiktif dari Singapura, BNN Akan Dalami Regulasi Vape
Nasional
24 menit yang lalu

Belajar Kendalikan Zat Adiktif dari Singapura, BNN Akan Dalami Regulasi Vape

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang
Nasional
26 menit yang lalu

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR
Nasional
38 menit yang lalu

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

4

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

5

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

4

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

5

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)