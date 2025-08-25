Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

Pantau demo di DPR pada 25 Agustus 2025 melalui link CCTV di Lewatmana.com, Molecool, dan Korlantas Polri untuk update kondisi terkini.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, 25 Agustus 2025 digelar demo di kawasan gedung DPR.

Demo tersebut merupakan Demonstrasi masyarakat sipil bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia"

Polisi menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam rangka mengawal aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).

Jika Anda ingin memantau kondisi terkini dari lokasi demo tersebut, berikut link cctvnya

1. DPR/MPR dan Senayan Untuk memantau kawasan DPR dan sekitarnya, jika Anda menggunakan platform Lewatmana.com, maka pilihlah lokasi Slipi Palmerah atau Slipi Tomang.

2. Jika pakai aplikasi Molecool, pilihlah lokasi di GBK, gelora, dan Bendungan Hilir. Sedangkan jika melalui cctv korlantas Polri di https://k3i.korlantas.polri.go.id/cctv_streaming. Setelah masuk ke website tinggal menuliskan lokasi yang ingin dipantau.

Untuk dekat DPR tulislah Senayan di kolom pencarian

3. Sedangkan untuk Balitower Anda bisa klik link berikut ini

https://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_7/embed.html Kamera GBK 1: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_1/embed.html Kamera GBK 2

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_2/embed.html Kamera GBK 3: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_3/embed.html Kamera GBK 4:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_4/embed.html Kamera GBK 5: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_5/embed.html Kamera GBK 6:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_6/embed.html Kamera GBK 7: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_7/embed.html Kamera GBK 8:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_8/embed.html Kamera GBK 9: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_9/embed.html Kamera GBK 10:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_1/embed.html Kamera GBK 11: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_2/embed.html Kamera GBK 12:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_3/embed.html Kamera GBK 13: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_4/embed.html Kamera 1:

http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_01/embed.html Kamera 2: http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_02/embed.html Kamera 3:

http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_03/embed.html Kamera 4: http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_04/embed.html