Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

Pantau demo di DPR pada 25 Agustus 2025 melalui link CCTV di Lewatmana.com, Molecool, dan Korlantas Polri untuk update kondisi terkini.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:28
Share
Kendaraan Korps Brimob berjejer di dalam Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Kendaraan Korps Brimob berjejer di dalam Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, 25 Agustus 2025 digelar demo di kawasan gedung DPR.

Demo tersebut merupakan Demonstrasi masyarakat sipil bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia"

Polisi menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam rangka mengawal aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).

Jika Anda ingin memantau kondisi terkini dari lokasi demo tersebut, berikut link cctvnya

1. DPR/MPR dan Senayan Untuk memantau kawasan DPR dan sekitarnya, jika Anda menggunakan platform Lewatmana.com, maka pilihlah lokasi Slipi Palmerah atau Slipi Tomang.

2. Jika pakai aplikasi Molecool, pilihlah lokasi di GBK, gelora, dan Bendungan Hilir. Sedangkan jika melalui cctv korlantas Polri di https://k3i.korlantas.polri.go.id/cctv_streaming. Setelah masuk ke website tinggal menuliskan lokasi yang ingin dipantau.

Baca Juga

Untuk dekat DPR tulislah Senayan di kolom pencarian

3. Sedangkan untuk Balitower Anda bisa klik link berikut ini

https://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_7/embed.html Kamera GBK 1: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_1/embed.html Kamera GBK 2

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_2/embed.html Kamera GBK 3: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_3/embed.html Kamera GBK 4:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_4/embed.html Kamera GBK 5: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_5/embed.html Kamera GBK 6:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_6/embed.html Kamera GBK 7: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_7/embed.html Kamera GBK 8:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_8/embed.html Kamera GBK 9: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-017-700470_9/embed.html Kamera GBK 10:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_1/embed.html Kamera GBK 11: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_2/embed.html Kamera GBK 12:

http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_3/embed.html Kamera GBK 13: http://cctv.balitower.co.id/Gelora-012-700388_4/embed.html Kamera 1:

http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_01/embed.html Kamera 2: http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_02/embed.html Kamera 3:

http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_03/embed.html Kamera 4: http://cctv.balitower.co.id/GBK_C10_04/embed.html

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich
Premium
4 menit yang lalu

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT
Premium
34 menit yang lalu

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Polisi Terjunkan 1.250 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (25/8)

Polisi Terjunkan 1.250 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (25/8)

Polisi Terjunkan 1.145 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (21/8)

Polisi Terjunkan 1.145 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (21/8)

Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa

Mendagri Ingatkan Warga Pati tak Anarkis Jika Ingin Kembali Unjuk Rasa

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

Gubernur Jateng Sebut Situasi Pati Kembali Kondusif usai Demo

Bendera One Piece Berkibar Saat Kamisan di Depan Istana

Bendera One Piece Berkibar Saat Kamisan di Depan Istana

10.000 Buruh Bakal Demo Tuntut Upah Naik 10,5% Akhir Agustus 2025

10.000 Buruh Bakal Demo Tuntut Upah Naik 10,5% Akhir Agustus 2025

Buruh Bakal Demo Besaran-besaran 28 Agustus, Tuntut UMP 2026 Naik 10,5%

Buruh Bakal Demo Besaran-besaran 28 Agustus, Tuntut UMP 2026 Naik 10,5%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025
Nasional
36 menit yang lalu

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

Bareskrim Tangkap Operator Terkait Kasus Viral Pemain Judi Online di Polda DIY
Hukum
52 menit yang lalu

Bareskrim Tangkap Operator Terkait Kasus Viral Pemain Judi Online di Polda DIY

Dukung Visi Presiden, Wamen Dikti Tinjau Calon Sekolah Garuda di Bengkulu
Nasional
52 menit yang lalu

Dukung Visi Presiden, Wamen Dikti Tinjau Calon Sekolah Garuda di Bengkulu

Kalender September 2025 Lengkap dengan Tanggal Merah, Libur Nasional dan Cuti Bersama
Humaniora
55 menit yang lalu

Kalender September 2025 Lengkap dengan Tanggal Merah, Libur Nasional dan Cuti Bersama

Menteri Hukum Sebut Perpres Kementerian Haji sedang Dirancang
Nasional
1 jam yang lalu

Menteri Hukum Sebut Perpres Kementerian Haji sedang Dirancang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Fenomena Halo Matahari di Batam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia