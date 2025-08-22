Bisnis Indonesia Premium
Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Bupati Pati Sudewo diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api di Jawa Tengah. Ia diduga menerima dana dan telah mengembalikan sebagian uang tersebut.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:51
Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen/istimewa
Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen/istimewa

Bisnis.com, Jakarta — Bupati Pati Sudewo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa penyidik KPK terus mengembangkan perkara korupsi pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.

Kali ini, kata Budi, pihak yang akan diperiksa terkait perkara korupsi itu adalah Bupati Pati Sudewo.

"Memang benar yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi hari ini," tuturnya di Jakarta, Jumat (22/8).

Sayangnya, Budi belum menginformasikan mengenai kehadiran Sudewo, serta materi pemeriksaan yang akan digali dari Sudewo pada hari ini Jumat 22 Agustus 2025.

Sebelumnya, Budi menceritakan awal mula nama Sudewo bisa muncul dalam perkara korupsi tersebut. Sadewo diduga kuat telah menerima aliran dana terkait kasus korupsi DJKA itu.

Sudewo diduga ikut menerima commitment fee dalam kasus korupsi ini dan terungkap di persidangan pada November 2023.

KPK juga membenarkan Bupati Sudewo telah mengembalikan sejumlah uang yang diduga bersumber dari kasus DJKA. 

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

