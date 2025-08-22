Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap KPK terkait korupsi, menangis saat keluar pemeriksaan dengan rompi oranye dan tangan terborgol.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:13
Share
Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer sempat menangis/Ayyubi
Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer sempat menangis/Ayyubi

Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer sempat menangis ketika ke luar dari ruang pemeriksaan KPK.

Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, pria yang akrab disapa Noel tersebut pertama kali muncul ke publik setelah ditangkap oleh penyidik KPK terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi bersama belasan tersangka lain.

Noel bersama belasan orang lain langsung menggunakan rompi oranye khas tersangka KPK dengan tangan terborgol dan menangis sembari berjalan ke arah ruang konferensi pers.

Setelah KPK menampilkan para tersangka termasuk Noel, Noel pun tersenyum lebar dan melambaikan tangan ke arah pewarta, kemudian Noel dibawa kembali ke ruangan penyidik.

Diketahui, Noel ditangkap bersama dengan belasan orang lainnya pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Para tersangka juga telah menjalani pemeriksaan sebelum KPK menentukan status hukum mereka dalam kasus ini.

Ketika operasi tangkap tangan, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
19 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
4 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

OTT KPK, Kapan Wamenaker Jadi Tersangka?

OTT KPK, Kapan Wamenaker Jadi Tersangka?

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

Prabowo Tunggu Keputusan KPK Sebelum Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

OTT Wamenaker, KPK Pastikan Kondisi Wamen Noel Sehat

OTT Wamenaker, KPK Pastikan Kondisi Wamen Noel Sehat

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan
Nasional
7 menit yang lalu

Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis
Hukum
36 menit yang lalu

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum
Nasional
50 menit yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

Tersangka Riza Chalid Resmi Masuk DPO
Hukum
52 menit yang lalu

Tersangka Riza Chalid Resmi Masuk DPO

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China
Internasional
59 menit yang lalu

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

5

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

BCA Expo 2025 Apresiasi Kepada Nasabah Setia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

5

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati