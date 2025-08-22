Bisnis Indonesia Premium
Wamenaker Noel Tersangka Pemerasan K3, KPK Ungkap Modusnya

KPK mengungkap modus Wamenaker Noel mark up biaya sertifikat K3 dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 17:45
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Noel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - BISNIS/Sholahuddin Al Ayyubi.
Bisnis.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel 'Noel' Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

KPK menyebut Wamenaker Noel telah melakukan mark up tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6.000.000.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan jika uang sebesar Rp6.000.000 itu tidak diberikan, tersangka Noel mengancam akan mempersulit, memperlambat, bahkan tidak memproses sertifikasi K3 yang diajukan oleh pihak perorangan.

Padahal, menurut Setyo, biaya pengurusan sertifikasi K3 yang resmi hanya sebesar Rp275.000 sesuai aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun dilakukan mark up oleh tersangka Noel sehingga biayanya menjadi Rp6.000.000.

"Kegiatan tangkap tangan KPK ini telah mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6.000.000," kata di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/8).

Setyo mengungkapkan aksi pemerasan itu sudah berjalan sejak 2019 di mana tersangka Noel belum menjadi Menteri, alih-alih mencegah tindak pidana pemerasan, Noel malah ikut menikmatinya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi wakil menteri ketenagakerjaan.

"Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak tahun 2019 sampai saat ini," katanya.

Selain Noel, ada 13 tersangka lainnya yang turut menikmati hasil pemerasan tersebut. Para tersangka itu berinisial IBM atau Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025, GAH atau Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-2025.

Kemudian tersangka ketiga berinisial SB atau Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020-2025, AK atau Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-2025.

Lalu tersangka kelima FRZ atau Fahrurrozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Maret 2025. Selanjutnya keenam yaitu HS atau Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025. 

Tersangka ketujuh SKP atau Sekarsari Kartika Putri Sub Koordinator, tersangka kedelapan yaitu SUP atau Supriadi selaku koordinator, kesembilan berinisial TEM atau Temurila selaku pihak KEM Indonesia, lalu kesepuluh MM atau Miki Mahfud dari pihak KEM Indonesia dan terakhir Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

"Lalu tiga tersangka terakhir tidak terkait dan tidak dilakukan pemeriksaan, jadi total yang diamankan ada 14 orang," ujarnya.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Hukum
1 jam yang lalu

Wamenaker Noel Tersangka Pemerasan K3, KPK Ungkap Modusnya

Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya
Nasional
1 jam yang lalu

Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan
Nasional
2 jam yang lalu

Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis
Hukum
2 jam yang lalu

Pakai Rompi Oranye, Wamen Ketenagakerjaan Noel Nangis

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum
Nasional
2 jam yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Gibran Hormati Proses Hukum

