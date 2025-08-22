Perincian Gaji PNS dari Golongan I hingga IV dan Tunjangannya

Artikel ini menjelaskan rincian gaji PNS dari golongan I hingga IV, termasuk tunjangan dan gaji 13. Gaji PNS bervariasi berdasarkan golongan dan tunjangan meliputi tunjangan keluarga, jabatan, kinerja, dan makan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati orang.

Alasannya karena pekerjaan ini mendapatkan jaminan pensiun bagi karyawannya.

Selain itu, PNS juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya setiap bulan dari pemerintah.

Dilansir dari laman pegadaian dan DJPB, berikut perincian gaji PNS dari golongan 1 hingga golongan IV beserta tunjangannya.

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Berikut pembagiannya:

Golongan I Gaji Golongan IA Rp1.685.700 - Rp2.522.600 Golongan IB Rp1.840.800 - Rp2.670.700 Golongan IC Rp1.918.700 - Rp2.783.700 Golongan ID Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II Gaji Golongan IIA Rp2.184.000 - Rp3.643.400 Golongan IIB Rp2.385.000 - Rp3.797.500 Golongan IIC Rp2.485.900 - Rp3.958.200 Golongan IID Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III Gaji Golongan IIIA Rp2.785.700 - Rp4.575.200 Golongan IIIB Rp2.903.600 - Rp4.768.800 Golongan IIIC Rp3.026.400 - Rp4.970.500 Golongan IIID Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV Gaji Golongan IVA Rp3.287.800 - Rp5.399.900 Golongan IVB Rp3.426.900 - Rp5.628.300 Golongan IVC Rp3.571.900 - Rp5.866.400 Golongan IVD Rp3.723.000 - Rp6.114.500 Golongan IVE Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Seperti yang disebutkan sebelumnya, gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan. Berikut adalah tunjangan yang termasuk dalam gaji PNS:

Tunjangan suami/istri : Sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila pasangan juga bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu dengan gaji yang lebih tinggi.

Tunjangan anak : Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ketentuan ini berlaku untuk maksimal tiga anak yang belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia di bawah 21 tahun.

Tunjangan jabatan : Diberikan untuk PNS dengan jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselon berikut: Eselon IA: Rp5.500.000 Eselon IB: Rp4.375.000 Eselon IIA: Rp3.250.000 Eselon IIB: Rp2.025.000 Eselon IIIA: Rp1.260.000 Eselon IIIB: Rp980.000 Eselon IVA: Rp540.000 Eselon IVB: Rp490.000

Tunjangan kinerja : Nilainya bisa bervariasi tergantung pada kelas jabatan dan instansi.

Tunjangan makan : Diberikan sesuai hari kerja dan nilainya dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut: Golongan I dan II: Rp35.000/hari Golongan III: Rp37.000/hari Golongan IV: Rp41.000/hari

Tunjangan umum : Diberikan kepada PNS yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan jumlah berikut: Golongan I: Rp175.000 Golongan II: Rp180.000 Golongan III: Rp185.000 Golongan IV: Rp190.000



Bagaimana dengan Gaji 13?

Gaji 13 merupakan tambahan pendapatan untuk biaya pendidikan anak. Maka dari itu, gaji 13 biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru.



Setiap tahun, gaji 13 umumnya cair pada bulan Juli hingga Agustus. Gaji 13 tidak dikenai potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan perundang-undangan.



Sumber anggaran gaji 13 bervariasi sehingga membuat komponennya beragam. Adapun gaji 13 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari: