Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

Presiden Prabowo akan umumkan Nota Keuangan APBN 2026 pada 15 Agustus 2025, kemungkinan termasuk kenaikan gaji PNS. Publik diminta bersabar menunggu.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:17
Pada saat nota keuangan 15 Agustus 2025, pemerintah akan mengumumkan terkait gaji PNS/Dok Freepik
Pada saat nota keuangan 15 Agustus 2025, pemerintah akan mengumumkan terkait gaji PNS/Dok Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Pembacaan nota keuangan menjelang 15 Agustus 2025. Sebab, moment ini bisa saja menjadi momen kenaikan gaji PNS.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi meminta publik bersabar menunggu isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan APBN 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).

Hasan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan bocoran terkait kemungkinan pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun program prioritas baru pemerintah.

“Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, publik baru akan mengetahui secara jelas postur APBN 2026 dan program-program prioritas yang akan disampaikan Presiden pada saat pidato resmi berlangsung.

Hasan menekankan Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari tersebut, yakni pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI dan pidato penyampaian Nota Keuangan APBN 2026. 

“Besok kita bisa melihat dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa saja program prioritas yang akan disampaikan presiden. Jadi kita tunggu besok pidato presiden, kita nikmati pada waktunya,” pungkas Hasan.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora


